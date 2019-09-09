رد ناري من راغب علامة على استغلال الجيش الإسرائيلي أغنيته لمهاجمة "حزب الله"

ونشر في صباح اليوم الاثنين، أدرعي تغريدة، استغل فيها أغنية للمطرب اللبناني راغب علامة "طار البلد"، التي ينتقد فيها سياسات الحكومة اللبنانية وصراعات الساسة في البلاد.

وكتب أدرعي في تغريدته: "طار البلد.. بصوت المغنّي اللبناني راغب علامة، ترى ما سبب طير لبنان؟".

وتابع قائلا: "اسألوا أنفسكم، ستجدون الجواب هو استغلال حزب الله لبلاد الأرز، لصالح إيران".

​ومضى بقوله: "الله يفك أسر لبنان من الإرهاب الإيراني".

واختتم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي تغريدته بهاشتاغ "#إيران_تورّط_لبنان".

ولم تمض دقائق معدودة على تلك التغريدة، إلا ونشر راغب علامة تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر".

وقال علامة في تغريدته: "لن ينجح المتحدِّث العسكري باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في استدراجنا إلى الرد".

وأضاف المطرب اللبناني: "فهو لا يستحق منا هذا الشرف، لا في الشكل، ولا في المضمون".

​واستطرد قائلا: "في كل الأحوال، جميعنا يعلم ما ارتكبته وترتكبه إسرائيل وعملائها من فظائع يوميا في لبنان وفلسطين، وسوريا، وغيرهم.. ونقطة على السطر".

وأتم المطرب اللبناني تغريدته أيضا بهاشتاغ "#إسرائيل_عدو".