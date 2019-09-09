أخبار عاجلة

محمود فتح الله: حاسس إني لسه قادر ألعب.. وفيه أندية في مصر عمري ما هلعب ليها -
فصائل غزة: سنرد على انتهاكات إسرائيل -
رأي طلعت يوسف ومحمد إبراهيم وفتحي سند في محمود فتح الله -
محمود فتح الله: لن أتسرع في اتخاذ أي قرار حتى لا أندم عليه -
اخر النهار | الحلقة الكاملة بتاريخ 11 سبتمبر 2019 مع الاعلامي تامر امين -
مساء dmc - إبراهيم ناجي الشهابي : اول جلسة مع الرئيس اتقدمنا مطالب واضحة طلبنا تعديل قانون التظاهر -
مساء dmc - إبراهيم ناجي الشهابي: مؤتمرات الشباب تستهدف الشباب العادي ولا يتم وضع اي استثنائات -
إبراهيم ناجي: الاكاديمية الوطنية للتدريب كانت نتاج مؤتمرات الشباب وحلت مشاكل كانت تواجه مصر -
سامي الشيشيني : أتوقع مواجهة الأهلي والزمالك في مجموعات دوري أبطال أفريقيا -
سامي الشيشيني : حسام البدري يمتلك كل المقومات ليصبح المدير الفني لمنتخب مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

الطيران الإيراني يعلن إنهاء عملية ناجحة في السعودية

Google+ Print

وقال تورج دهقاني زنكنة، المدير التنفيذي لخطوط "إيران آير" الجوية، الناقل الرسمي في إيران، عن إتمام عمليات نقل الحجاج الإيرانيين من المملكة العربية إلى البلاد، بعد إتمامهم مناسك الحج.

© Sputnik . Mikhail Voskresensky

وأشار زنكنة في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "فارس" الإيرانية إلى أن عمليات "النقل" للحجاج، اختتمت فجر اليوم الاثنين.

ووصلت، وفقا للمسؤول الإيراني، آخر رحلة تقل الحجاج الإيرانيين من المدينة المنورة إلى مطار الإمام الخميني الدولي في طهران، في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وبدأت عمليات نقل الحجاج منذ يوم 16 أغسطس/آب الماضي، واستمرت قرابة 24 يوما.

وشملت عمليات نقل الحجاج نحو 88 ألف و500 حاج إيراني، من أراضي السعودية إلى طهران.

وأجرت "إيران آير" نحو 364 رحلة طيران لنقل الحجاج الإيرانية، بواسطة 10 طائرات جامبو.

ولفتت شركة "إيران آير" إلى أنها لأول مرة تنقل الحجاج الإيرانيين ذهابا وإيابا بمفردها من دون أي مساعدات خارجية.

وقالت الوكالة الإيرانية إن السعودية عرقلت مشاركة شركات الطيران الإيرانية الأخرى في تلك الرحلات.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
روسيا والسعودية.. لقاء بين وزيري الطاقة

روسيا والسعودية.. لقاء بين وزيري الطاقة

مساء dmc - الحكومة تدرس تغليظ عقوبة المعتدين علي المستشفيات

مساء dmc - الحكومة تدرس تغليظ عقوبة المعتدين علي المستشفيات

مساء dmc-رئيس الوزراء يوجه بإعداد مسودة التقرير السنوي عن أداء الحكومة من يونيو 2018 وحتي يونيو 2019

مساء dmc-رئيس الوزراء يوجه بإعداد مسودة التقرير السنوي عن أداء الحكومة من يونيو 2018 وحتي يونيو 2019

البنك الدولي يتعهد بمساندة الحكومة الانتقالية في السودان

البنك الدولي يتعهد بمساندة الحكومة الانتقالية في السودان