أسعار النفط ترتفع.. و"برنت" أعلى 62 دولاراً

مباشر: ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الإثنين، ليتجاوز خام برنت مستوى 62 دولاراً.

ويواصل الذهب الأسود الصعود لليوم الرابع على التوالي كما تلقى الدعم من تعليقات تشير إلى الاستمرار في اتفاقية أوبك لخفض مستويات الإنتاج النفطي.

واستفاد الخام من توقعات بأن أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم "السعودية" ستواصل دعم اتفاقية خفض الإنتاج النفطي في ظل وزير الطاقة الجديد الأمير عبد العزيز بن سلمان.

كما صرح وزير الطاقة الإماراتي بأن أوبك وحلفاؤها من منتجي الخام ملتزمون بموازنة سوق النفط.

وعلى النقيض، فإن إنتاج روسيا من النفط تجاوز الحصة المحددة طبقاً لاتفاقية أوبك ومنتجي الخام من خارجها خلال شهر أغسطس/آب.

وبالنظر إلى نشاط التنقيب عن النفط، فإن الشركات الأمريكية أغلقت منصات للتنقيب عن الخام للأسبوع الثالث على التوالي خلال الأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة 7:23 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 0.8 بالمائة ليسجل 62.02 دولار للبرميل.

كما صعد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم شهر أكتوبر/تشرين الأول بنحو 0.9 بالمائة مسجلاً 57.01 دولار للبرميل.