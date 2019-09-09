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ارتفاع الأسهم الأوروبية بالمستهل مع ترقب البريكست وآمال التحفيز

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ارتفاع الأسهم الأوروبية بالمستهل مع ترقب البريكست وآمال التحفيز ارتفاع الأسهم الأوروبية بالمستهل مع ترقب البريكست وآمال التحفيز

مباشر: صعدت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الاثنين، مع ترقب معركة البريكست والآمال الحذرة حيال التحفيز العالمي.

واستفادت البورصات الأوروبية من مكاسب قطاع النفط والغاز والتي بلغت 0.7 بالمائة في الدقائق المبكرة للتداولات كما ارتفعت أسهم شركات المشروبات بنسبة 0.3 بالمائة.

وينظر المستثمرون باهتمام إلى الفوضى السياسية فيما يتعلق بالبريكست وسط تصميم رئيس الوزراء بوريس جونسون على المغادرة من عضوية الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر/ تشرين الأول وتمسك أعضاء البرلمان باستبعاد سيناريو البريكست الصعب.

وأفادت صحيفة "ذا ديلي تلجراف" البريطانية أمس الأحد، بأن جونسون أعد استراتيجية قانونية لمواجهة محاولات مشرعي البرلمان تمديد البريكست لمدة ثلاثة أشهر.

وفي الوقت نفسه استفادت الأسواق المالية في أوروبا من آمال التحفيز العالمي بعد تحرك الصين لدعم اقتصادها من خلال خفض الاحتياطي الإلزامي للبنوك، كما أبدى رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول استعداده لدعم التوسع الاقتصادي.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماع السياسة النقدية يوم الخميس المقبل وسط ترقب اتخاذ إجراءات تحفيزية.

وبحلول الساعة 7:03 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 0.2 بالمائة ليستهل التعاملات عند مستوى 387.9 نقطة كما زاد مؤشر فوتسي البريطاني بنسبة 0.5 بالمائة إلى 7319.5 نقطة.

وصعد مؤشر "داكس" الألماني بنحو 0.3 بالمائة مسجلاً 12227.5 نقطة كما شهد المؤشر الفرنسي "كاك" زيادة بأكثر من 0.1 بالمائة ليصل إلى 5611 نقطة.

وخلال نفس الفترة، استقر اليورو أمام الدولار الأمريكي عند مستوى 1.1030 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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