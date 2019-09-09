"زهرة الواحة" تبدأ تشغيل خط إنتاج مصغرات القوارير البلاستيكية

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة زهرة الواحة للتجارة، عن بدء تشغيل خط إنتاج مصغرات القوارير البلاستيكية (البريفورم) الجديد باوزان مختلفة.

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول"، اليوم الاثنين، أنه سيتم زيادة القدرة الإنتاجية بنسبة 11.58 بالمائة سنوياً، مما سوف يساهم في نمو المبيعات لتلبية احتياج السوق المحلي والتصدير، الذي سوف ينعكس على تحسين أداء الشركة.

وأشارت إلى أن خط الإنتاج الجديد سوف يسهم في زيادة الحصة السوقية للشركة في قطاع البلاستيك.

وأعلنت الشركة، في يونيو/حزيران الماضي، عن التعاقد على خط إنتاج جديد لإنتاج مصغرات القوارير البلاستيكية (البريفورم) باوزان مختلفة.

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