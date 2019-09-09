أخبار عاجلة

محمود فتح الله: حاسس إني لسه قادر ألعب.. وفيه أندية في مصر عمري ما هلعب ليها -
فصائل غزة: سنرد على انتهاكات إسرائيل -
رأي طلعت يوسف ومحمد إبراهيم وفتحي سند في محمود فتح الله -
محمود فتح الله: لن أتسرع في اتخاذ أي قرار حتى لا أندم عليه -
اخر النهار | الحلقة الكاملة بتاريخ 11 سبتمبر 2019 مع الاعلامي تامر امين -
مساء dmc - إبراهيم ناجي الشهابي : اول جلسة مع الرئيس اتقدمنا مطالب واضحة طلبنا تعديل قانون التظاهر -
مساء dmc - إبراهيم ناجي الشهابي: مؤتمرات الشباب تستهدف الشباب العادي ولا يتم وضع اي استثنائات -
إبراهيم ناجي: الاكاديمية الوطنية للتدريب كانت نتاج مؤتمرات الشباب وحلت مشاكل كانت تواجه مصر -
سامي الشيشيني : أتوقع مواجهة الأهلي والزمالك في مجموعات دوري أبطال أفريقيا -
سامي الشيشيني : حسام البدري يمتلك كل المقومات ليصبح المدير الفني لمنتخب مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

"زهرة الواحة" تبدأ تشغيل خط إنتاج مصغرات القوارير البلاستيكية

Google+ Print
"زهرة الواحة" تبدأ تشغيل خط إنتاج مصغرات القوارير البلاستيكية "زهرة الواحة" تبدأ تشغيل خط إنتاج مصغرات القوارير البلاستيكية

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة زهرة الواحة للتجارة، عن بدء تشغيل خط إنتاج مصغرات القوارير البلاستيكية (البريفورم) الجديد باوزان مختلفة.

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول"، اليوم الاثنين، أنه سيتم زيادة القدرة الإنتاجية بنسبة 11.58 بالمائة سنوياً، مما سوف يساهم في نمو المبيعات لتلبية احتياج السوق المحلي والتصدير، الذي سوف ينعكس على تحسين أداء الشركة.

وأشارت إلى أن خط الإنتاج الجديد سوف يسهم في زيادة الحصة السوقية للشركة في قطاع البلاستيك.

وأعلنت الشركة، في يونيو/حزيران الماضي، عن التعاقد على خط إنتاج جديد لإنتاج مصغرات القوارير البلاستيكية (البريفورم) باوزان مختلفة.

ترشيحات:

انخفاض التكاليف يصعد بأرباح زهرة الواحة 29% في الربع الثاني

زهرة الواحة: زيادة القدرة التخزينية بعد تسلم إنشاءات المستودع المركزي

"الواحة" تتعاقد على خط إنتاج جديد بتكلفة 14 مليون ريال

الزكاة والدخل السعودية تدعو لتقديم إقرارت "الانتقائة" قبل منتصف سبتمبر

بالصور.. وزير الطاقة يؤدي القسم أمام خادم الحرمين الشريفين

ملكية الأجانب للأسهم السعودية تتخطى الـ160 مليار ريال الأسبوع الماضي

السعودية.. "نيوم" تُرسي أولى الفرص الاستثمارية بالمشروع

إنفوجرافيك.. 728.6 مليار دولار الاحتياطات الأجنبية لدول الخليج بنهاية يونيو

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
روسيا والسعودية.. لقاء بين وزيري الطاقة

روسيا والسعودية.. لقاء بين وزيري الطاقة

السعودية تدعو لتغيير الموقف من إسرائيل

السعودية تدعو لتغيير الموقف من إسرائيل

السعودية... استحداث وكالة خاصة لتمكين النساء في القطاع الحكومي

السعودية... استحداث وكالة خاصة لتمكين النساء في القطاع الحكومي

السلطات السعودية تتحرك بعد واقعة طالت 400 فتاة

السلطات السعودية تتحرك بعد واقعة طالت 400 فتاة