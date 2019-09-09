أخبار عاجلة

محمود فتح الله: حاسس إني لسه قادر ألعب.. وفيه أندية في مصر عمري ما هلعب ليها -
فصائل غزة: سنرد على انتهاكات إسرائيل -
رأي طلعت يوسف ومحمد إبراهيم وفتحي سند في محمود فتح الله -
محمود فتح الله: لن أتسرع في اتخاذ أي قرار حتى لا أندم عليه -
اخر النهار | الحلقة الكاملة بتاريخ 11 سبتمبر 2019 مع الاعلامي تامر امين -
مساء dmc - إبراهيم ناجي الشهابي : اول جلسة مع الرئيس اتقدمنا مطالب واضحة طلبنا تعديل قانون التظاهر -
مساء dmc - إبراهيم ناجي الشهابي: مؤتمرات الشباب تستهدف الشباب العادي ولا يتم وضع اي استثنائات -
إبراهيم ناجي: الاكاديمية الوطنية للتدريب كانت نتاج مؤتمرات الشباب وحلت مشاكل كانت تواجه مصر -
سامي الشيشيني : أتوقع مواجهة الأهلي والزمالك في مجموعات دوري أبطال أفريقيا -
سامي الشيشيني : حسام البدري يمتلك كل المقومات ليصبح المدير الفني لمنتخب مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

وزير النفط العماني: تحديد حاجة السوق لتخفيضات إضافية سابق لأوانه

Google+ Print
وزير النفط العماني: تحديد حاجة السوق لتخفيضات إضافية سابق لأوانه وزير النفط العماني: تحديد حاجة السوق لتخفيضات إضافية سابق لأوانه

أبوظبي- مباشر: قال وزير النفط العماني، اليوم الاثنين، إنه من السابق لأوانه تحديد ما إذا كانت أسواق النفط بحاجة لتعميق تخفيضات الإمدادات في العام المقبل.

وجاءت تصريحات الوزير محمد بن حمد الرمحي على هامش فعاليات الدورة الـ24 من مؤتمر الطاقة العالمي، الذي تستضيفه العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر/أيلول الجاري.

وأضاف الرمحي، وفقا لرويترز، ردا على سؤال عما إذا كانت هناك حاجة لتعميق القيود المفروضة على الإنتاج العام القادم من جانب أوبك وغيرها من المنتجين: "لا أعرف... من السابق لأوانه تقييم الأمر".

وتعد الدورة الـ24 للمؤتمر الأكبر من نوعها، والتي تشهد مشاركة أكثر من 300 عارض من الشركات العالمية في القطاعين العام والخاص.

ويستعرض المؤتمر العالمي للطاقة أكثر من 30 فعالية فرعية تتضمن عقد ورش عمل وجلسات حوارية على الطاولة المستديرة تستضيفها مجموعة من المنظمات.

ووافقت منظمة أوبك وحلفاءها، في يوليو/ تموز الماضي، على تمديد خفض الإنتاج فترة 9 أشهر إضافية حتى 31 مارس/آذار 2020.

وكانت أوبك بالتعاون مع الحلفاء خفضت الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً بدءً من يناير/كانون الثاني 2019 لمدة 6 أشهر.

وتراجع إنتاج منظمة أوبك من النفط، في يوليو الماضي، بمقدار 246 ألف برميل يومياً، بقيادة الخفض المعلن للإمدادات في وإيران.

ترشيحات:

اليوم.. أبوظبي تستضيف أكبر تجمع عالمي لمناقشة مستقبل الطاقة

أهم 10معلومات عن أكبر تجمع عالمي لقطاع الطاقة ينطلق بأبوظبي

بالفيديو.. أبوظبي ترسم مستقبل قطاع الطاقة العالمي

المزروعي: أبوظبي تقود الجهود العالمية لصياغة مستقبل أكثر ازدهاراً للطاقة

الإمارات تؤكد التزامها باتفاق "أوبك"

وزير النفط: العراق ملتزم بخفض الإنتاج.. والبداية من أكتوبر

بروفايل.. من هو وزير الطاقة السعودي الجديد؟

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
روسيا والسعودية.. لقاء بين وزيري الطاقة

روسيا والسعودية.. لقاء بين وزيري الطاقة

السعودية تدعو لتغيير الموقف من إسرائيل

السعودية تدعو لتغيير الموقف من إسرائيل

السعودية... استحداث وكالة خاصة لتمكين النساء في القطاع الحكومي

السعودية... استحداث وكالة خاصة لتمكين النساء في القطاع الحكومي

السلطات السعودية تتحرك بعد واقعة طالت 400 فتاة

السلطات السعودية تتحرك بعد واقعة طالت 400 فتاة