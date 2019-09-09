وزير النفط العماني: تحديد حاجة السوق لتخفيضات إضافية سابق لأوانه

أبوظبي- مباشر: قال وزير النفط العماني، اليوم الاثنين، إنه من السابق لأوانه تحديد ما إذا كانت أسواق النفط بحاجة لتعميق تخفيضات الإمدادات في العام المقبل.

وجاءت تصريحات الوزير محمد بن حمد الرمحي على هامش فعاليات الدورة الـ24 من مؤتمر الطاقة العالمي، الذي تستضيفه العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر/أيلول الجاري.

وأضاف الرمحي، وفقا لرويترز، ردا على سؤال عما إذا كانت هناك حاجة لتعميق القيود المفروضة على الإنتاج العام القادم من جانب أوبك وغيرها من المنتجين: "لا أعرف... من السابق لأوانه تقييم الأمر".

وتعد الدورة الـ24 للمؤتمر الأكبر من نوعها، والتي تشهد مشاركة أكثر من 300 عارض من الشركات العالمية في القطاعين العام والخاص.

ويستعرض المؤتمر العالمي للطاقة أكثر من 30 فعالية فرعية تتضمن عقد ورش عمل وجلسات حوارية على الطاولة المستديرة تستضيفها مجموعة من المنظمات.

ووافقت منظمة أوبك وحلفاءها، في يوليو/ تموز الماضي، على تمديد خفض الإنتاج فترة 9 أشهر إضافية حتى 31 مارس/آذار 2020.

وكانت أوبك بالتعاون مع الحلفاء خفضت الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً بدءً من يناير/كانون الثاني 2019 لمدة 6 أشهر.

وتراجع إنتاج منظمة أوبك من النفط، في يوليو الماضي، بمقدار 246 ألف برميل يومياً، بقيادة الخفض المعلن للإمدادات في السعودية وإيران.

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