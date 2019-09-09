إعلام: غارات مجهولة تقصف فصائل عراقية داخل سوريا

وقال المصدر لـRT، إن "ليلة اليوم الاثنين شهدت تعرض فصائل شيعية مسلحة لا يعرف إن كانت منضوية تحت لواء الحشد الشعبي أم لا للقصف".

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وأضاف أن "القصف أوقع عددا من القتلى والجرحى، لكن لم يتم التأكد من الأعداد حتى الآن".

وأشار المصدر إلى أن "الضربات الجوية كان عددها خمس ضربات، والوقت بين ضربة وأخرى لم يتجاوز الدقيقة الواحدة"، مضيفا أن "القصف كان داخل منطقة البو كمال السورية".

ووفقا لتقارير إعلامية، فإن الشريط الحدودي بين العراق وسوريا يشهد انتشارا لـ"حزب الله" اللبناني وكتائب حزب الله العراقية وأيضا حركة النجباء وفصيلي فاطميون وزينبيون.