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نيكي الياباني يغلق عند أعلى مستوى في نحو 6 أسابيع

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نيكي الياباني يغلق عند أعلى مستوى في نحو 6 أسابيع نيكي الياباني يغلق عند أعلى مستوى في نحو 6 أسابيع

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الإثنين، ليغلق نيكي الياباني عند أعلى مستوى في نحو ستة أسابيع.

وتأتي المكاسب في البورصة اليابانية بدعم الآمال بإجراءات التحفيز من قبل أكبر اقتصادات بالعالم والتي من شأنها تجنب الركود الاقتصادي العالمي.

واستفادت الأسهم العالمية بعدما أعلنت الصين يوم الجمعة أنها ستخفض الاحتياطي الإلزامي الذي تحتفظ به المصارف لدى البنوك المركزية، وهي الخطوة التي من شأنها ضخ سيولة أكثر بالأسواق.

كما تحسن شعور المخاطرة لدى المستثمرين كذلك بعدما صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بنهاية الأسبوع الماضي بأن المركزي الأمريكي سوف يستمر في التصرف بالشكل المناسب للحفاظ على التوسع الاقتصادي.

وأنهت كافة القطاعات الـ33 في بورصة طوكيو جلسة اليوم داخل النطاق الإيجابي مع تسجيل أسهم شركات النفط ومنتجات الفحم أفضل أداء بارتفاع 1.5 و1.5 بالمائة على الترتيب.

وبنهاية الجلسة، ارتفع مؤشر نيكي الياباني بنسبة 0.6 بالمائة أو ما يعادل 118 نقطة ليغلق عند مستوى 21318.4 نقطة، وهو أعلى إغلاق منذ 2 أغسطس/آب الماضي.

كما صعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنحو 0.9 بالمائة لينهي التعاملات عند مستوى 1551.1 نقطة، مسجلاً أعلى إغلاق منذ 2 أغسطس/آب كذلك.

وبحلول الساعة 7:05 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقرت العملة اليابانية مقابل نظيرتها الأمريكية عند مستوى 106.94 ين.

مباشر (اقتصاد)

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