السعودية للمقاولين: مفاوضات لصرف تعويضات المقابل المالي قريباً

الرياض ـ مباشر: قال رئيس الهيئة السعودية للمقاولين، إن هناك اجتماعات مع وزارة المالية لوضع آلية عادلة لصرف تعويضات المقابل المالي لشركات المقاولات خلال الفترة القادمة؛ إذ سجلت الهيئة عدداً من المقترحات حول آلية صرف تلك التعويضات.

وأضاف أسامة العفالق؛ وفقاً لما نقلته صحيفة "عكاظ"، اليوم الاثنين، أنه من المتوقع أن تعلن وزارة المالية قريباً استقبال معاملات شركات المقاوﻻت بخصوص صرف مستحقات المقابل المالي.

وأشار إلى أن سيتم تخصيص منصة إلكترونية مستقلة لاستقبال طلبات تعويض تلك الشركات، يمكن من خلالها تعبئة البيانات اللازمة للحصول على المقابل المالي.

كما أكد على ضرورة وضع آلية مناسبة لتحقيق الحد الأدنى لتعويض الشركات المتضررة من المقابل المالي، مشيراً إلى أن التكلفة على شركات المقاوﻻت مرتفعة للغاية جراء قرار المقابل المالي؛ مما أثر سلباً على التزاماتها المالية سواء من خلال زيادة تكلفة المواد الخام أو ارتفاع أجور العمالة.

وقال إن الآلية المناسبة لصرف التعويض ينبغي أن تأخذ في الاعتبار عدداً من التأثيرات المباشرة وغير المباشرة كالعمالة التابعة للشركة والعاملة في المشاريع الحكومية.

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