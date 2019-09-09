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مساهمو "أميانتيت" يقرون تخفيض رأسمالها لإطفاء الخسائر المتراكمة

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مساهمو "أميانتيت" يقرون تخفيض رأسمالها لإطفاء الخسائر المتراكمة مساهمو "أميانتيت" يقرون تخفيض رأسمالها لإطفاء الخسائر المتراكمة

الرياض ـ مباشر: أقرت الجمعية العامة غير العادية، لمساهمي شركة أميانتيت العربية ، أمس الأحد، تخفيض رأسمال الشركة، بنسبة 70.2 بالمائة.

وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول"، اليوم الاثنين، أنه تمت الموافقة على تخفيض رأس المال من 1.155 مليار ريال إلى 344.517 مليون ريال.

وأشارت إلى أن الهدف من تخفيض رأس المال هو إطفاء الخسائر المتراكمة البالغة 810.48 مليون ريال، كما في 30 يونيو/ حزيران 2019.

ونوهت الشركة إلى أنه سيتم التصويت على إلغاء 81.05 مليون سهم من أسهم الشركة، بواقع سهم واحد لكل 1.425 سهم.

وقالت إن قرار التخفيض سيكون نافذاً على جميع مساهمي الشركة المقيدين بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

وأكدت الشركة، على أنه لا يوجد تأثير جوهري لتخفيض رأسمال الشركة على التزاماتها المالية.

وتم التصويت خلال الجمعية على تعديل عدد من المواد بالنظام الأساسي للشركة المتعلقة برأس المال.

ووافقت هيئة السوق المالية السعودية،  في وقت سابق، على طلب الشركة، بتخفيض رأسمالها إلى 344.517 مليون ريال، لتغطية الخسائر المتراكمة.

وبلغت الخسائر المتراكمة للشركة، نحو 810.48 مليون ريال، تمثل 70.2 بالمائة، من رأس المال كما في 30 يونيو/ حزيران 2019.

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