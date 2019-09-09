أهم 10معلومات عن أكبر تجمع عالمي لقطاع الطاقة ينطلق بأبوظبي

أبوظبي - مباشر: تستضيف أبوظبي لمؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر/ أيلول 2019.

وخلال السطور التالية جمعت "معلومات مباشر" أهم 10 معلومات عن ذلك المؤتمر العالمي الذي سينطلق خلال الساعات القليلة القادمة:

1 - المؤتمر العالمي ينظمه المجلس العالمي للطاقة منذ عام 1924 بإحدى العواصم أو المدن الكبرى حول العالم كل ثلاث سنوات.

2 - المؤتمر يعد أكبر تجمع عالمي لمواجهة تحديات الطاقة ورسم ملامح مستقبل صناعة الطاقة في العالم.

3 - يُشارك في المؤتمر رؤساء دول وقادة قطاع الطاقة وأبرز الخبراء من مختلف أنحاء العالم لمناقشة قضايا الطاقة العالمية.

4 - سيشهد المؤتمر مشاركة واسعة تضم 66 وزيراً، وأكثر من 15 ألفاً من ممثلي كبرى شركات ومؤسسات الطاقة العالمية، و4000 مندوب من وفود الدول المشاركة، وأكثر من 300 عارض من الشركات العالمية في القطاعين العام والخاص يمثلون نحو 150 دولة.

5 - سيستقطب الحدث على مدار 4 أيام أكثر من 300 متحدث رسمي من الشخصيات العالمية البارزة وصناع القرار، إضافة إلى حضور عدد قياسي من المشاركين الدوليين.

6 - تعد هذه الدورة الأولى التي يتم فيها استضافة المؤتمر بمدينة عربية.

7 - ستكون دولة الإمارات أول دولة من أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) التي تستضيف هذا المؤتمر العالمي.

8 - يشكل المؤتمر منصة الحوار العالمية التي تجمع رؤساء الدول والوزراء ورواد القطاع وقادة الفكر إلى جانب المواطنين المهتمين والمنظمات غير الحكومية من جميع أنحاء العالم.

9 - يناقش المؤتمر التطورات الحرجة في قطاع الطاقة والتحديات التي يواجهها، كما يسهم في إثراء معرفة المشاركين لفهم قضايا الطاقة وحلولها بشكل أفضل من منظور عالمي.

10 - ستفسح الدورة الحالية وهي "الرابعة والعشرين" لمؤتمر الطاقة العالمي المجال نحو مواجهة الحاجة الملحة لتعزيز التعاون بين الجهات الفاعلة، وتسليط الضوء على ضرورة تركيز اللاعبين الرئيسيين بالقطاع.

ترشيحات:

اليوم.. أبوظبي تستضيف أكبر تجمع عالمي لمناقشة مستقبل الطاقة

بالفيديو.. أبوظبي ترسم مستقبل قطاع الطاقة العالمي

المزروعي: أبوظبي تقود الجهود العالمية لصياغة مستقبل أكثر ازدهاراً للطاقة

الإمارات تؤكد التزامها باتفاق "أوبك"