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زهرة الواحة تعدل اتفاقية تمويل إسلامي مع السعودي للاستثمار

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زهرة الواحة تعدل اتفاقية تمويل إسلامي مع السعودي للاستثمار زهرة الواحة تعدل اتفاقية تمويل إسلامي مع السعودي للاستثمار

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة زهرة الواحة للتجارة، عن تعديل اتفاقية التسهيلات الائتمانية المتوافقة مع الضوابط الشرعية مع البنك السعودي للاستثمار.

وأوضحت الشركة، أن الاتفاقية تتضمن تسهيلات إسلامية بقيمة 20 مليون ريال، لمدة 3 سنوات، بأقساط ربع سنوية.

وأشارت إلى أن الهدف من التمويل هو شراء واستيراد آلات وقوالب الحقن لتمويل التوسعات الرأسمالية.

كما نوهت إلى أنه تم تقديم سند لأمر من الشركة بإجمالي قيمة التسهيلات، وأنه لا توجد أطراف ذات علاقة في الاتفاقية.

وأعلنت الشركة، في يونيو/حزيران الماضي، عن تجديد اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الضوابط الشرعية، مع مصرف الإنماء، بقيمة 67.4 مليون ريال.

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