الزكاة والدخل السعودية تدعو لتقديم إقرارات "الانتقائية" قبل منتصف سبتمبر

الرياض ـ مباشر: دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل بالسعودية، منتجي السلع الانتقائية لتقديم إقراراتهم الضريبية للفترة الرابعة من العام 2019م، التي تمثل شهري يوليو وأغسطس الماضيين، وذلك في موعد أقصاه 15 من شهر سبتمبر/أيلول الحالي.

وأكدت الهيئة، في بيان لها على ضرورة تقديم المنتجين للسلع الانتقائية للإقرارات الضريبية من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة، وذلك تجنباً للوقوع في مخالفات وغرامات تعادل 5 بالمائة من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها عن كل 30 يوم تأخير في تقديم الإقرار.

وحذّرت الهيئة من إنتاج أو حيازة أو تخزين أو نقل أي سلع انتقائية بصورة مخالفة للأنظمة بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة، حيث سيترتب على ذلك غرامة تعادل قيمة الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية محل التهرب.

وقالت: "في حال تكررت المخالفة يتم تطبيق الحد الأعلى للعقوبة، الذي يتمثل في ثلاثة أضعاف قيمة السلعة الانتقائية محل التهرب".

وأوضحت الهيئة أن منع أو إعاقة أو عدم تمكين موظفي الهيئة من أداء واجباتهم الوظيفية يعد مخالفةً تصل غرامتها إلى 50 ألف ريال.

وتفرض ضريبة السلع الانتقائية على السلع ذات الأضرار بالصحة العامة أو البيئة وتطبق حالياً على المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته، وبدأ تطبيقها بالمملكة في منتصف عام 2017م.

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