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إعلان إلحاقي من شركة سلامة للتأمين التعاوني بخصوص إعلان فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة

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إعلان إلحاقي من شركة سلامة للتأمين التعاوني بخصوص إعلان فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة إعلان إلحاقي من شركة سلامة للتأمين التعاوني بخصوص إعلان فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة
بند توضيح مقدمة إشارةً إلى إعلان الشركة عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 09-01-1441هـ الموافق 08-09-2019م تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية (تداول) 1441-01-09 الموافق 2019-09-08 التغير الحاصل على التطوير توضح الشركة أن الجمعية العامة للمساهمين هي صاحبة الحق في تعيين وعزل أعضاء مجلس الإدارة، وأنه لن يتم عزل أعضاء مجلس الإدارة الأربعة إلا في حال وافقت الجمعية على الطلب الذي تقدم به أحد كبار المساهمين لعزلهم. الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد.

مباشر (اقتصاد)

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