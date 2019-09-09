تعلن شركة وفرة للصناعة والتنمية عن عدم انعقاد إجتماع الجمعيّة العامّة العاديّة للشركة (الاجتماع الأول)

بند توضيح مقدمة تعلن شركة وفرة للصناعة والتنمية عن عدم انعقاد اجتماع الجمعيّة العامّة العاديّة للشركة (الاجتماع الأول) والذي كان بتاريخ 09-01-1441هـ الموافق 08-09-2019م بالرياض في فندق كراون بلازا قصر الرياض تاريخ الجمعية العامة التي لم تنعقد 1441-01-09 الموافق 2019-09-08 مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة الرياض - فندق كراون بلازا قصر الرياض وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30 سبب عدم الانعقاد نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني نسبة الحضور %1.263 أثر عدم انعقاد الجمعية فيما يتعلق بتوصيات مجلس الإدارة حول الأرباح لايوجد أثر عدم انعقاد الجمعية فيما يتعلق بتوصيات مجلس الإدارة حول التغيير في رأس المال لايوجد معلومات اضافية وعليه فقد تقرر تاجيل إجتماع الجمعية العامّة العاديّة والدعوة لاجتماع ثاني سيتم تحديده والاعلان عنه لاحقاً بعد الحصول علي موافقة الجهات المختصة

مباشر (اقتصاد)