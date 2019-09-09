أخبار عاجلة

محمود فتح الله: حاسس إني لسه قادر ألعب.. وفيه أندية في مصر عمري ما هلعب ليها -
فصائل غزة: سنرد على انتهاكات إسرائيل -
رأي طلعت يوسف ومحمد إبراهيم وفتحي سند في محمود فتح الله -
محمود فتح الله: لن أتسرع في اتخاذ أي قرار حتى لا أندم عليه -
اخر النهار | الحلقة الكاملة بتاريخ 11 سبتمبر 2019 مع الاعلامي تامر امين -
مساء dmc - إبراهيم ناجي الشهابي : اول جلسة مع الرئيس اتقدمنا مطالب واضحة طلبنا تعديل قانون التظاهر -
مساء dmc - إبراهيم ناجي الشهابي: مؤتمرات الشباب تستهدف الشباب العادي ولا يتم وضع اي استثنائات -
إبراهيم ناجي: الاكاديمية الوطنية للتدريب كانت نتاج مؤتمرات الشباب وحلت مشاكل كانت تواجه مصر -
سامي الشيشيني : أتوقع مواجهة الأهلي والزمالك في مجموعات دوري أبطال أفريقيا -
سامي الشيشيني : حسام البدري يمتلك كل المقومات ليصبح المدير الفني لمنتخب مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

تعلن شركة وفرة للصناعة والتنمية عن عدم انعقاد إجتماع الجمعيّة العامّة العاديّة للشركة (الاجتماع الأول)

Google+ Print
تعلن شركة وفرة للصناعة والتنمية عن عدم انعقاد إجتماع الجمعيّة العامّة العاديّة للشركة (الاجتماع الأول) تعلن شركة وفرة للصناعة والتنمية عن عدم انعقاد إجتماع الجمعيّة العامّة العاديّة للشركة (الاجتماع الأول)
بند توضيح مقدمة تعلن شركة وفرة للصناعة والتنمية عن عدم انعقاد اجتماع الجمعيّة العامّة العاديّة للشركة (الاجتماع الأول) والذي كان بتاريخ 09-01-1441هـ الموافق 08-09-2019م بالرياض في فندق كراون بلازا قصر الرياض تاريخ الجمعية العامة التي لم تنعقد 1441-01-09 الموافق 2019-09-08 مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة الرياض - فندق كراون بلازا قصر الرياض وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30 سبب عدم الانعقاد نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني نسبة الحضور %1.263 أثر عدم انعقاد الجمعية فيما يتعلق بتوصيات مجلس الإدارة حول الأرباح لايوجد أثر عدم انعقاد الجمعية فيما يتعلق بتوصيات مجلس الإدارة حول التغيير في رأس المال لايوجد معلومات اضافية وعليه فقد تقرر تاجيل إجتماع الجمعية العامّة العاديّة والدعوة لاجتماع ثاني سيتم تحديده والاعلان عنه لاحقاً بعد الحصول علي موافقة الجهات المختصة

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
أوبك تخفض توقعاتها لطلب النفط في 2020

أوبك تخفض توقعاتها لطلب النفط في 2020

تقلبات النفط تثير اهتمامات الأسواق العالمية اليوم

تقلبات النفط تثير اهتمامات الأسواق العالمية اليوم

محدث.. سهم آبل يرتفع 3% بالختام بعد إصدارات "أيفون 11"

محدث.. سهم آبل يرتفع 3% بالختام بعد إصدارات "أيفون 11"

الجبير ووزير الخارجية الفرنسي يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية

الجبير ووزير الخارجية الفرنسي يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية