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إعلان شركة أميانتيت العربية السعودية عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة ( الاجتماع الثاني )

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إعلان شركة أميانتيت العربية السعودية عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة ( الاجتماع الثاني ) إعلان شركة أميانتيت العربية السعودية عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة ( الاجتماع الثاني )
1.الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة على تخفيض رأس مال الشركة ليصبح على النحو التالي:

أ.رأس مال الشركة قبل التخفيض 1,155,000,000 ريال سعودي.

ب.رأس المال بعد التخفيض 344,517,000 ريال سعودي.

ج.نسبة التخفيض سوف تمثل 70.2% من رأس مال الشركة.

د.عدد الأسهم قبل التخفيض 115,500,000سهم.

ه.عدد الأسهم بعد التخفيض 34,451,700سهم .

و.سبب تخفيض رأس المال: إطفاء الخسائر المتراكمة.

ز.طريقة تخفيض رأس المال: إلغاء 81,048,300 سهم من أسهم الشركة، سيتم تخفيض (1) سهم لكل (1.425) سهم.

ح.أثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة: لا يوجد تأثير جوهري من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية .

ط.تاريخ التخفيض : في حال وافق مساهموا الشركة في إجتماع الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس المال سيكون قرار التخفيض نافذاً على جميع مساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال.

2.الموافقة على تعديل المادة السابعة (7) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة برأس المال

3.الموافقة على تعديل المادة الثامنة (8) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالإكتتاب بالأسهم

مباشر (اقتصاد)

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