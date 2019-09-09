اعلان الحاقى من شركة زهرة الواحة للتجارة بخصوص بدء تشغيل خط انتاج مصغرات القوارير البلاستيكية (البريفورم) الجديد.

بند توضيح مقدمة تعلن شركة زهرة الواحة للتجارة عن بدء تشغيل خط انتاج مصغرات القوارير البلاستيكية (البريفورم) الجديد باوزان مختلفة. تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1440-10-20 الموافق 2019-06-23 التغير الحاصل على التطوير بدء تشغيل خط انتاج مصغرات القوارير البلاستيكية (البريفورم) الجديد باوزان مختلفة والانتهاء من التشغيل التجريبى وبدء الانتاج التجارى لخط الانتاج. الأثر المالي للتغير الحاصل زيادة القدرة الانتاجية بنسبة 11.58% سنويا، مما سوف يساهم فى نمو المبيعات لتلبية احتياج السوق المحلى والتصدير، والذى سوف ينعكس على تحسين اداء الشركة. معلومات اضافية سوف يساهم خط الانتاج الجديد فى زيادة الحصة السوقية للشركة فى قطاع البلاستيك.
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