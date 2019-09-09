اعلان شركة زهرة الواحة للتجارة عن الحصول على التسهيلات الائتمانية المتوافقة مع الضوابط الشرعية من البنك السعودى للاستثمار

بند توضيح مقدمة تعلن شركة زهرة الواحة للتجارة عن ملحق تعديل اتفاقية التسهيلات الائتمانية المتوافقة مع الضوابط الشرعية مع البنك السعودى للاستثمار تاريخ الحصول على التمويل 1441-01-09 الموافق 2019-09-08 الجهة الممولة البنك السعودى للاستثمار قيمة التمويل 20,000,000 ريال سعودى مدة التمويل ثلاث سنوات باقساط ربع سنوية الضمانات المقدمة مقابل التمويل سند لامر مقدم من قبل الشركة باجمالى قيمة التسهيلات الهدف من التمويل شراء واستيراد الالات وقوالب الحقن لتمويل التوسعات الراسمالية أطراف ذات علاقة لا توجد اطراف ذات علاقة فى الاتفاقية

مباشر (اقتصاد)