اليوم.. أبوظبي تستضيف أكبر تجمع عالمي لمناقشة مستقبل الطاقة

أبوظبي - مباشر: تتجه أنظار الأوساط الاقتصادية بالعالم اليوم الاثنين إلى دولة الإمارات لمتابعة فعاليات الدورة الرابعة والعشرين من مؤتمر الطاقة العالمي الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي.

ويقام الحدث العالمي بالعاصمة "أبوظبي" خلال الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر/أيلول الجاري بمشاركة 71 وزيراً و500 رئيس تنفيذي؛ وفقاً لبيان صحفي.

ويمثل الحدث الذي يقام على أرض مركز أبوظبي الوطني للمعارض أكبر تجمع دولي لمواجهة التحديات ورسم ملامح مستقبل صناعة الطاقة في العالم.

ويُشارك في الحدث قادة قطاع الطاقة وأبرز الخبراء من مختلف الدول.

وتعد الدورة الـ24 للمؤتمر الأكبر من نوعها، حيث تشهد مشاركة أكثر من 300 عارض من الشركات العالمية في القطاعين العام والخاص.

وكذلك تشهد تلك الدورة أكثر من 150 دولة ستشارك في المعرض المصاحب الذي يمتد على مساحة 35 ألف متر مربع، كما يستضيف المؤتمر أكثر من 80 جلسة.

ويعزز الحدث مكانة أبوظبي العالمية كلاعب رئيسي ومحوري في قطاع الطاقة بالعالم خاصة مع حضور العدد غير المسبوق من المشاركين والمتحدثين الرسميين وتنوع الجهات العارضة وبرنامج المؤتمر الشامل.

ويستعرض المؤتمر العالمي للطاقة أكثر من 30 فعالية فرعية تتضمن عقد ورش عمل وجلسات حوارية على الطاولة المستديرة تستضيفها مجموعة من المنظمات.

ومن بين تلك الفعاليات حدث "أفضل 100 شركة في تحول الطاقة للشركات الناشئة"، الذي يستعرض أبرز 100 شركة عالمية ناشئة متخصصة في المنتجات والخدمات الأكثر ابتكاراً، وسينظم المعرض المصاحب للمؤتمر على مساحة 35 ألف متر مربع.

كانت الإمارات قد فازت في عام 2014 بالإجماع بحق استضافة مؤتمر الطاقة العالمي 2019، وذلك بعد منافسة مع عدد من الدول من بينها روسيا.

وبذلك أصبحت الإمارات أول دولة من الدول الأعضاء بمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" التي تستضيف هذا الحدث المهم الذي بدأ قبل 95 عاماً، كما هي أول دولة تستضيف المؤتمر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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