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1000 قتيل مدني بسوريا في آخر 4 أشهر

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1000 قتيل مدني بسوريا في آخر 4 أشهر 1000 قتيل مدني بسوريا في آخر 4 أشهر

جي بي سي نيوز:- قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، إن مكتبها أحصى أكثر من 1000 قتيل مدني في سوريا خلال الأشهر الأربعة الماضية.

وقالت المفوضية إن 1000 مدني لقوا حتفهم خلال الأشهر الأربعة الماضية، معظمهم بسبب غارات جوية وهجمات برية شنتها قوات وحلفاؤها. وفق "سكاي نيوز".

وأشارت باشليه إلى أن 1089 مدنيا قتلوا في البلاد في الفترة بين 29 أبريل حتى 29 أغسطس، من بينهم 304 أطفال. 

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وكانت باشليه تتحدث إلى الصحفيين في جنيف الأربعاء حول عامها الأول في المنصب.

وتسيطر على محافظة إدلب فصائل مسلحة متصلة بالقاعدة. وإدلب هي آخر معقل للمعارضة في سوريا، بعدما استعادت قوات الحكومة السورية -بدعم روسي- معظم المحافظات الأخرى والمدن الرئيسية.

جي بي سي نيوز

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