ولي عهد السعودية يلتقي عضوي الاستخبارات والعلاقات الخارجية بالشيوخ الأمريكي

جدة – مباشر: التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في جدة اليوم، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي تود يونج، وعضو لجنة الاستخبارات ولجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور أنجوس كينج.

وأفادت وكالة أنباء السعودية "واس"، بأنه جرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وأشارت الوكالة، إلى حضور اللقاء من جانب كل من الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ووزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل الجبير، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.

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