رئيس الجزائر المؤقت يدعو لمشاورات تشكيل سلطة مستقلة للانتخابات

مباشر: دعا الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، إلى إجراء المشاورات اللازمة لتشكيل وتنصيب سلطة مستقلة للانتخابات في الجزائر.

وأفادت رئاسة الجمهورية الجزائرية في بيان اليوم الأحد، بأن الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح أعرب إثر تسلمه التقرير النهائي للهيئة الوطنية للوساطة والحوار التي باشرته مع الأحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني والشخصيات الوطنية في البلاد والحراك الشعبي عن ارتياحه لمناخ الحرية والشفافية اللذيْن طبعا مسار الحوار.

وأكد الرئيس الجزائري، أن الدولة أوفت بالتزامها بعدم التدخل في هذا المسار، مشيرًا إلى أن عملية الحوار التي سمحت بإشراك مختلف أطياف المجتمع، وأفضت إلى تقارب واسع في وجهات النظر، حول ضرورة الذهاب إلى انتخابات رئاسية في أقرب الأوقات.

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