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الجبير يبحث مستجدات الأوضاع بالمنطقة مع عضوين بمجلس الشيوخ الأمريكي

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الرياض – مباشر: استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السعودي، عادل بن أحمد الجبير، بالوزارة في محافظة جدة اليوم الأحد، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور تود يونج، وعضو لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور أنجس كينج.

وأفادت وكالة الأنباء "واس"، بأنه تم خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة بين البلدين وآفاق التعاون المشترك، إضافة لبحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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