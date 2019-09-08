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الملك سلمان يبحث تعزيز العلاقات مع رئيس كوت ديفوار

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الملك سلمان يبحث تعزيز العلاقات مع رئيس كوت ديفوار الملك سلمان يبحث تعزيز العلاقات مع رئيس كوت ديفوار

الرياض – مباشر: استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في الديوان الملكي بقصر السلام بجدة اليوم الأحد، الرئيس الحسن واتارا رئيس جمهورية كوت ديفوار.

وكان في استقبال، الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، بحسب وكالة أنباء "واس".

وأشارت وكالة الانباء "واس"، إلى أن خادم الحرمين الشريفين عقد في الديوان الملكي بقصر السلام في جدة اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس الحسن واتارا رئيس جمهورية كوت ديفوار.

وأفادت الوكالة بأنه تم خلال المباحثات استعراض سبل تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وبخاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

وأضافت: "تم بحث مختلف الجهود الهادفة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".

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