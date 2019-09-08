بالصور.. وزير الطاقة يؤدي القسم أمام خاد الحرمين الشريفين

الرياض – مباشر: أدى وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في قصر السلام بجدة مساء اليوم.

جاء ذلك عقب صدور الأمر الملكي بتعيينه وزيراً للطاقة قائلاً ( بسم الله الرحمن الرحيم .. أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي وبلادي ، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة ، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها ، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص).



وأفادت وكالة أنباء السعودية "واس"، بحضور الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أداء القسم.

كما حضره، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، ورئيس الديوان الملكي، فهد بن محمد العيسى.

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