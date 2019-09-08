السودان يشهد التوقيع على وثيقة الصلح المجتمعي

مباشر: شهد السودان التوقيع علي وثيقة الصلح المجتمعي "القلد"، لاحتواء الصراع بين النوبة والبني عامر بمدينة بورتسودان مؤخرًا.

وجاء التوقيع على وثيقة الصلح بحضور وفد مجلس السيادة وأعضاء لجنة الأمن والمكتب التنفيذي للإدارة الأهلية، وقيادات الإدارة الأهلية من الولايات المختلفة.

واستهدفت الوثيقة التشديد تماسك النسيج الاجتماعي ومجابهة تحديات السودان وظروفه الراهنة، وضرورة فرض الأمن وبسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون.

وتضمنت وثيقة الصلح متطلبات تمثلت في تشكيل لجنة اتحادية لتقصي الحقائق في الأحداث السابقة وبدء دفع التعويضات، وجمع السلاح المرخص وغير المرخص والنظر في إطلاق سراح المعتقلين بتلك الأحداث وفق القانون.

ترشيحات..

السعودية ترحب بتشكيل الحكومة الانتقالية في