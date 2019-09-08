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بسبب الجيش الوطني... المجلس الأعلى للدولة بليبيا يدين الإمارات

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بسبب الجيش الوطني... المجلس الأعلى للدولة بليبيا يدين الإمارات بسبب الجيش الوطني... المجلس الأعلى للدولة بليبيا يدين الإمارات

القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان للمجلس "يستهجن المجلس الأعلى للدولة بشدة سماح دولة الإمارات للمتحدث باسم ميلشيات حفتر، المدعو أحمد المسماري، بعقد مؤتمر صحفي أمس السبت في مدينة أبوظبي".

وتابع البيان أن "سماح دولة الإمارات بعقد مؤتمر صحافي لتشكيلات عسكرية خارجة عن القانون تخوض حربا للانقلاب على المسار الديمقراطي في ليبيا، ويدعى فيه إلى مزيد من سفك الدم الليبي؛ هو دليل إضافي على ضلوع هذه الدولة في تأجيج الحرب في بلادنا، وشاهد آخر على سلوكها السياسي المشين الداعم للانقلاب على الشرعية، وتبيان ساطع لزيف ادعاءاتها بدعم الأجسام والحكومة الشرعية عبر توقيعها لبعض البيانات الرامية للدفع بالعملية السياسية في ليبيا إلى الأمام".

وطالب البيان "البعثة الأممية ومجلس الأمن بتوثيق هذه الخروقات وإدانتها بشكل قوي، واستنكار هذا الاصطفاف الجلي إلى جانب الجهات المعتدية والخارجة عن الشرعية، والمؤدي في النهاية لإضعاف فرص الحلول السياسية".

كانت حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في طرابلس، غربي البلاد، قد نددت أمس، بدورها، بالمؤتمر الصحافي الذي عقده المسماري بأبو ظبي، ورأت أن "أبو ظبي جعلت من نفسها منصة إعلامية للميلشيات المعتدية على العاصمة الليبية"، ووصف البيان عقد المسماري لمؤتمره بالزي العسكري بدولة أجنبية "تفريطا جسيما بالسيادة الوطنية".

وكان المسماري قال، خلال مؤتمره الصحفي، إن قوات الجيش صدت هجوما استهدف مواقعه بمحيط العاصمة طرابلس، غربي البلاد، وكبدها خسائر كبيرة، وذلك بعد ساعات من إعلان قوات الوفاق الوطني المعترف بها دوليا إحرازها تقدما ضد الجيش على محاور طرابلس.

وتدور في العاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من نيسان/أبريل الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر وقوات تابعة لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى حسب منظمة الصحة العالمية، فيما تقدر المنظمة الدولية للهجرة أعداد النازحين بعشرات الآلاف يفرون من ديارهم بسبب الاشتباكات المسلحة.

SputnikNews

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