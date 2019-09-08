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صافي مشتريات الأجانب بـ"تداول" يسجل 1.2 مليار ريال الأسبوع الماضي

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صافي مشتريات الأجانب بـ"تداول" يسجل 1.2 مليار ريال الأسبوع الماضي صافي مشتريات الأجانب بـ"تداول" يسجل 1.2 مليار ريال الأسبوع الماضي

الرياض- مباشر: واصلت تعاملات الأجانب تحقيق صافي شراء بسوق الأسهم - تداول، بنهاية الأسبوع الماضي المنتهي في 5 سبتمبر 2019، بصافي 1.2 مليار ريال.

وأظهرت بيانات "تداول"، اليوم الأحد، تسجيل الأجانب إجمالي مشتريات 3.3 مليار ريال، مقابل مبيعات إجمالية نحو 2.1 مليار ريال، خلال الأسبوع الماضي.

وجاء صافي تعاملات الأجانب بدعم من تحقيق المستثمرين الأجانب المؤهلين صافي شراء نحو 1.2 مليار ريال، حصيلة الفارق بين 3.08 مليار ريال إجمالي مشتريات، و1.88 مليار ريال إجمالي مبيعات.

وخالف تعاملات المستثمرين المحليين والخليجيين، اتجاه الأجانب، وسجلت صافي مبيعات.

وبلغ صافي مبيعات المستثمرين السعوديين نحو مليار ريال، حصيلة الفارق بين 11.8 مليار ريال إجمالي مشتريات، و12.8 مليار ريال إجمالي مبيعات.

وحقق المستثمرون الخليجيون صافي مبيعات نحو 200 مليون ريال، حصيلة الفارق بين 400.6 مليار ريال إجمالي مشتريات، و600.7 مليار ريال إجمالي مبيعات.

وارتفعت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية- تداول، خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 8 سبتمبر بقيمة 1.61 مليار ريال بنسبة 1.02 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق.

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