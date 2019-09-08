السعودية.. أمر ملكي بترقية عدد من أعضاء النيابة العامة

الرياض – مباشر: أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأحد، أمراً ملكياً بترقية عدد من أعضاء النيابة العامة على مرتبة - مدعي استئناف - على سلك أعضاء النيابة العامة.

وقال النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، وفقا لبيان من النيابة العامة، إن صدور الأمر الملكي يأتي في إطار دعم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لجهاز النيابة العامة، وبما يعمق من طبيعة العمل القضائي في النيابة العامة وفقاً لتطلعات القيادة.

وطالب المعجب، منسوبي النيابة العامة على مضاعفة الجهود وأن يكونوا عند حسن ظن القيادة والمجتمع كما عودوهم على ذلك.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين، الأربعاء الماضي، أمراً ملكياً بترقية وتعيين 22 قاضياً بديوان المظالم على مختلف الدرجات القضائية.

ترشيحات:

السعودية تطلق برنامجاً لتراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية

مسح.. السعودية تنتج 44.2 طن من الذهب آخر 6 سنوات

صحيفة: السعودية تمنع التعاقدات الحكومية مع مكاتب الاستشارات الأجنبية

بروفايل.. رئيس مجموعة الزامل نائباً لوزير الصناعة السعودي

مسؤول:لا تحول بسياسة السعودية تجاه أوبك بعد تعيين وزير جديد

بروفايل.. من هو وزير الطاقة السعودي الجديد؟

الفالح يعلق على تعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزيراً للطاقة