السعودية.. "نيوم" تُرسي أولى الفرص الاستثمارية بالمشروع

الرياض – مباشر: شرعت شركة "نيوم" السعودية في بناء المنطقة السكنية المخصصة للعمالة التي ستنتقل للعمل هناك.

وأرست الشركة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، عقود بناء وتمويل وتشغيل المجمعات السكنية المخصصة لهم على شركتين وطنيتين، لتعد أولى الفرص الاستثمارية التي طرحتها الشركة، وذلك استعداداً لإطلاق أعمال الإنشاءات في مشروع "نيوم."

وقالت "نيوم"، إن المنطقة السكنية تتكون من أكثر من مجمع، إذ أرست عقود تطوير المجمعات السكنية الأولى على شركتين وطنيتين وهما مجموعة التميمي وشركة ساتكو.

وحصلت مجموعة التميمي على عقود بناء مجمعين سكنيين، سعة كل واحد منهما 10 آلاف عامل، فيما ستقوم شركة ساتكو ببناء مجمع مماثل بالطاقة الاستيعابية نفسها، وستوفر هذه المجمعات فرصة استثمارية مميزة للشركتين حيث يتيح العقد لهما تشغيلها لمدة 10 سنوات.

وأضافت "نيوم"، أن المنطقة السكنية ستقدم للعمالة نمط حياة يهدف إلى تهيئة بيئة عمل صحية لهم تماشياً مع أهداف نيوم، مؤكدة أن جودة الحياة تعد من الركائز الأساسية للمشروع، وتمتلك المنطقة السكنية للعمالة مقومات لإضافة المزيد من المجمعات إليها مستقبلاً بحسب احتياجات المشروع لاستيعاب المزيد من العمالة فيه، التي قد تصل مستقبلاً إلى أكثر من 100 ألف عامل.

وتُعد المنطقة السكنية للعمالة امتداداً للتجهيزات الأخرى اللوجستية لتسهيل انتقال عمال الإنشاءات إلى أرض المشروع؛ بعد أن سبق هذا افتتاح مطار خليج نيوم ليكون مطاراً تجارياً برحلات منتظمة أسبوعية تربط نيوم مع العاصمة الرياض.

وقال الرئيس التنفيذي لمشروع نيوم، إنه من المتوقع أن يستمر العمل على تطوير مشروع بحجم وضخامة نيوم سنوات مديدة، ولهذا فإن الانتقال إلى نيوم للعمل والحياة لمدة طويلة هو أمر بالغ الأهمية.

وأضاف نظمي النصر: "ومن هنا حرصنا على أمرين عند ترسيه عقود المنطقة السكنية؛ الأول هو توفير جودة حياة عالية لكل من ينتقل للعمل والحياة هناك، والثاني هو تقديم فرصة استثمارية للمطورين تتماشى مع أهداف نيوم لجذب المستثمرين".

وأفاد النصر، أن هذه العقود هي باكورة الفرص الاستثمارية التي سنقدمها للمستثمرين، وهي معلم رئيسي آخر في تحويل حلم نيوم إلى واقع.

ويُعد مشروع نيوم المشروع الأكثر طموحاً على مستوى العالم، الذي يتم تطويره على مساحة 26.5 ألف كم2 في شمال غرب المملكة، وسيكون المشروع إحدى ركائز التحول الاقتصادي للمملكة لتوفير مصادر دخل متنوعة من خلال قطاعات نيوم الاقتصادية والاستثمارات العقارية.

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