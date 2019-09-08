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أردوغان يتحدث عن اللاجئين ويحذر من سيناريو حلب في إدلب

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أردوغان يتحدث عن اللاجئين ويحذر من سيناريو حلب في إدلب أردوغان يتحدث عن اللاجئين ويحذر من سيناريو حلب في إدلب

جي بي سي نيوز :- أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، أن مدينة إدلب تتعرض لسيناريو مشابه لحلب نهاية عام 2016.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء التشيكي، أندري بابيس، في العاصمة أنقرة.

وأضاف أردوغان: إدلب تتعرض للتدمير رويدا رويدا، فكما دمرت حلب وسويت بالأرض فإن إدلب تتعرض لسيناريو مشابه وبنفس الطريقة".

من ناحية أخرى قال أردوغان: "لسنا بصدد طرد اللاجئين عبر إغلاق أبوابنا لكن كم سنكون سعداء لو نستطيع المساعدة في إحداث منطقة آمنة (في سوريا) وننجح في ذلك",وفق الاناضول .

يشار إلى أن قوات النظام السوري فرضت سيطرتها الكاملة على أحياء حلب القديمة التي كانت خاضعة لسيطرة قوات المعارضة، حتى كانون الأول/ ديسمبر 2016، عقب قصف عنيف استمر أشهرا.

جي بي سي نيوز

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