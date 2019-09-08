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ملكية الأجانب للأسهم السعودية تتخطى الـ160 مليار ريال الأسبوع الماضي

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ملكية الأجانب للأسهم السعودية تتخطى الـ160 مليار ريال الأسبوع الماضي ملكية الأجانب للأسهم السعودية تتخطى الـ160 مليار ريال الأسبوع الماضي

الرياض- مباشر: ارتفعت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم - تداول، خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 8 سبتمبر بقيمة 1.61 مليار ريال بنسبة 1.02 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق.

ووفقاً لتقرير "تداول"، اليوم الأحد، ارتفعت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب إلى 160.146 مليار ريال تمثل نسبة 8.36 بالمائة من ملكية الأسهم بالسوق، مقارنة مع 158.528 مليار ريال تمثل نسبة 8.33 بالمائة بالأسبوع السابق.

وبلغت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين نحو 100.74 مليار ريال بنهاية الأسبوع الماضي، مقارنة مع 99.04 مليار ريال بالأسبوع السابق، بزيادة 1.7 مليار ريال.

وارتفعت قيمة مليكة المستثمرين الخليجيين بنحو 0.55 مليار ريال، لتسجل 36.7 مليار ريال خلال الأسبوع الماضي، مقارنة مع 36.15 مليار ريال قيمة الملكية الأسبوع السابق.

وارتفعت قيمة مليكة السعوديين إلى 1.72 تريليون ريال تمثل 89.73 بالمائة من إجمالي ملكية الأسهم الأسبوع الماضي، مقارنة مع 1.70 تريليون ريال تمثل 89.77 بالمائة من إجمالي ملكية الأسهم بالأسبوع السابق.

وعاد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، لمكاسبه الأسبوعية، بعد تراجع 5 أسابيع متتالية، ليسجل مكاسب سوقية بنحو 14.14 مليار ريال.

وارتفع المؤشر العام بنحو 0.44 بالمائة خلال الأسبوع، بمكاسب بلغت نحو 34.98 نقطة، صعد بها إلى مستوى 8,054.75 نقطة، مقابل 8019.77 نقطة، بنهاية الأسبوع الماضي.

وسجلت قيم التداول، تراجعاً نسبته 50.7 بالمائة، مقارنة بالأسبوع السابق، لتصل قيمة التداول الى 15.5 مليار ريال (4 مليار ريال)، مقابل 43.18 مليار ريال بالاسبوع الماضي ( 11.51 مليار دولار).

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