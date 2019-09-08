إعلان تصحيحي من شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات بخصوص بخصوص فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة

بند توضيح تاريخ الاعلان المنشور مسبقاً على موقع السوق المالية السعودية (تداول) المراد تصحيحه 1441-01-09 الموافق 2019-09-08 البيان الخاطئ في الاعلان السابق إلحاقاً لإعلان شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات على موقع تداول بتاريخ 08/09/2019 بخصوص فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة تم ذكر بداية الدورة في 09/12/2019 ونهاية الدورة في تاريخ 10/12/2019 تصحيح الخطأ إلحاقاً لإعلان شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات على موقع تداول بتاريخ 08/09/2019م بخصوص فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة ، تود شركة سبكيم تصحيح التالي:
تاريخ بداية دورة المجلس الجديدة في 10/12/2019
تاريخ نهاية دورة المجلس في 09/12/2022