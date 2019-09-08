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أول تعليق من "الانتقالي الجنوبي" على البيان السعودي الإماراتي المشترك بشأن جنوب اليمن

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وقال بن فريد وهو رئيس دائرة العلاقات الخارجية للمجلس الانتقالي الجنوبي في أوروبا: "البيان المشترك للمملكة العربية والإمارات العربية المتحدة، يبعث رسالة واضحة مفادها أن من يحاول أو يعتقد أنه بما يفعل سينهي هذا التحالف الأخوي الإستراتيجي فهو واهم، وقد يضع نفسه في منزلة الخصم". وذلك بحسب وكالة "إرم نيوز".

© REUTERS / Fawaz Salman

وأضاف بن فريد في تغريدة على "تويتر":

إن العلاقة بين الرياض وأبوظبي تتجاوز ملف اليمن إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير.

وأصدرت السعودية والإمارات، في وقت سابق من اليوم الأحد، بيانًا مشتركًا حول الأزمة في جنوب اليمن، أكد ترحيب أبرز عضوين في التحالف العربي، باستجابة والمجلس الانتقالي الجنوبي، للحوار.

وقال البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية:

إن الرياض وأبوظبي ترحبان باستجابة الحكومة الشرعية في اليمن والمجلس الانتقالي لدعوة المملكة للحوار، وتشددان على ضرورة استمرار هذه الأجواء الإيجابية والتحلي بروح الأخوة ونبذ الفرقة والانقسام.

وأضاف البيان: "عملت الدولتان وبتنسيق وثيق مع مختلف الأطراف على متابعة الالتزام بالتهدئة ووقف إطلاق النار، والتهيئة لانطلاق الحوار بشكل بناء يسهم في إنهاء الخلاف ومعالجة آثار الأزمة".

وتابع:

إن الدولتين تؤكدان استمرار دعم الحكومة الشرعية في جهودها الرامية للمحافظة على مقومات الدولة اليمنية، وهزيمة المشروع الإيراني ودحر الميليشيا الحوثية والتنظيمات الإرهابية في اليمن.

SputnikNews

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