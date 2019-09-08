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رغد صدام حسين تنشر فيديو نادر لوالدتها مع سوزان مبارك

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ويوثق مقطع الفيديو، لقطات من زيارة رسمية لسوزان مبارك إلى العراق، قامت بها في عام 1988، واستقبال ساجدة خير الله، والدة رغد صدام حسين لها.

وتظهر رغد صدام حسين خلال استقبال والدتها لسوزان مبارك، إلى جانب شقيقتها رنا صدام حسين وزوجة ابنه لمى ماهر عبد الرشيد.

© AFP 2019 / KHALED FAZAA

من ناحية أخرى، أعلن مركز الإعلامي الرقمي العراقي، اليوم الأحد، رصده قيام إدارة موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بحذف صفحة موثقة مزيفة باسم الإبنة الكبرى لصدام حسين.

وأوضح المركز في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن شركة فيسبوك حذفت الصفحة الموثقة المزيفة باسم "رغد صدام حسين"، منوها إلى أن الصفحة كان لديها أكثر من نصف مليون معجب، وتدار من داخل جمهورية العربية.

​وتزوجت رغد صدام حسين، من حسين كامل عندما كانت بعمر 15 عاما، إذ كان زوجها ضابطا رفيعا مشرفا على صناعة الصواريخ بالعراق وبرنامج البحث النووي، في حين تزوجت أختها رنا، شقيق كامل، وكان هو أيضا مسؤولا رفيعا.

يشار إلى أنه في مارس/آذار 2003، دخلت الولايات المتحدة الأمريكية العراق تحت مسمى عملية "تحرير العراق"، وفي 13 ديسمبر/ كانون الأول من نفس العام، تم القبض على صدام حسين. وظهر لأول مرة في المحكمة عام 2004، ووجهت له تهم تتعلق بغزو الكويت والهجوم على قرية الأكراد بالغاز السام، ولكنه رفض الاعتراف بالمحكمة باعتبارها محكمة "الاحتلال".

وأدانته المحكمة في أول قضية جنائية ضده، وكانت خاصة بمجزرة قرية "الدجيل"، وحكم عليه بالإعدام، في 23 يوليو/ تموز 2006، وتم تنفيذ الحكم في 30 ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه.

وتولى حسني مبارك حكم مصر في أكتوبر/تشرين الأول عام 1981، حتى تنحى عنه 11 فبراير/شباط 2011 بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

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