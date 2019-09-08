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إل جي تستعرض قدرة الذكاء الاصطناعي على تعزيز سبل الراحة في أي مكان

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إل جي تستعرض قدرة الذكاء الاصطناعي على تعزيز سبل الراحة في أي مكان إل جي تستعرض قدرة الذكاء الاصطناعي على تعزيز سبل الراحة في أي مكان

في جلسة حوار قبيل انطلاق فعاليات معرض إيفا برلين 2019، تحدث د. آي بي بارك، الرئيس والمدير التقني لشركة إل جي إلكترونيكس، عن رؤية الشركة لمستقبلٍ يقوده الذكاء الاصطناعي وتزداد فيه سبل الراحة في أي مكان.

وفي معرض الحديث عن الركائز الثلاثة التي تشكّل استراتيجية إل جي بشأن الذكاء الاصطناعي وهي “التطور، الاتصال والانفتاح”، تطرّق د. بارك والخبراء الضيوف المشاركون إلى دور ابتكارات الذكاء الاصطناعي والاتصال في توسيع مفهوم الراحة التي يحققها المنزل ليشمل مختلف مجالات الحياة خارج جدرانه.

وركّزت نقاشات اليوم على دور منصة LG ThinQ المخصصة للأجهزة الذكية – والتي تجمع بين المنتجات والخدمات المعززة بالذكاء الاصطناعي، فضلًا عن تلك المعززة بتقنيات الواي فاي وقدرات إنترنت الأشياء – في تحقيق رؤية موحّدة للوصول إلى نظام بيئي قائم على الذكاء الاصطناعي. ولتوضيح مسيرة تطوّر LG ThinQ، طرح د. بارك مفهومًا للتعلّم الذكي من شأنه تمكين المكانس الكهربائية الروبوتية كي لا تعلق في الزوايا وتتجاوز العقبات الأخرى. وسيتم تسهيل مثل هذه الابتكارات بالاعتماد على رقاقة الذكاء الاصطناعي التي أبدعتها إل جي لأجهزتها في وقت سابق من هذا العام، وستستخدم تقنية LG Neural Engine للأجهزة والهواتف الذكية المعززة بالذكاء الاصطناعي.

وفي الوقت نفسه، ولربط المزيد من نقاط الاتصال الرقمية في حياة المستهلكين، تبحث إل جي عن سبلٍ لتنويع أنماط تفاعل المستخدم مع الجهاز بمستويات تتخطى حدود التعرّف على الصوت. ويشمل ذلك ابتكارات مثل وحدة Vision Pack للرؤية الذكية المضافة، وهي عبارة عن جهاز استشعار للرؤية متصل بالسحابة الإلكترونية. وقدّم د. بارك شرحًا عن خزانة تنظيف الملابس الذكية LG Styler المعززة بتقنية Vision Pack، والتي يمكنها التعرّف على نوع الملابس بصريًا، وتقديم التوصيات وفقًا لذلك. كما استعرض د. بارك الشاشة الذكية LG ThinQ Fit، وهي عبارة عن تطور لمفهوم المرآة الذكية، حيث تحدد كاميرات بتقنية الأبعاد الثلاثية قياسات جسم المستخدم بدقة لتكوين صورة رمزية واقعية، ومن ثم إجراء عمليات مطابقة الملابس افتراضيًا.

وسلط د. بارك الضوء على أهمية الانفتاح على شراكات جديدة. وتُعدّ استثمارات إل جي في فتح منصاتها أمام الآخرين عنصرًا رئيسيًا في توسيع قدراتها وتنويع ابتكاراتها. وانطلاقًا من هذه الفلسفة، أتاحت إل جي منصتها LG ThinQ حديثًا للشركاء والمطوّرين الخارجيين لتسريع تطوير تقنية الذكاء الاصطناعي.

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وشملت قائمة الخبراء الضيوف في الجلسة شخصيات بارزة من مختلف المجالات التقنية، ممن شاركوا في عمليات استكشافٍ معمقة لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتطويرها، وإمكانيات تطبيقها لتحسين نوعية الحياة. وكان من بين المتحدثين الضيوف دينو فلور، نائب الرئيس لشؤون التقنية لدى كوالكوم، وهي الشركة المسؤولة عن استراتيجية إل جي لتقنية 5G في أوروبا والشرق الأوسط وأوروبا؛ وموريس كونتي، الباحث الشهير في تقنيات المستقبل، والرئيس التنفيذي للابتكار لدى مصنع ألفا للأقمار الصناعية التابع لشركة تليفونيكا؛ ورالف ويجمان، الرئيس التنفيذي لمؤسسة آي إف إنترناشيونال فورم ديزاين.

وفي تعليقه، قال د. آي بي بارك: “يمثل التطور، والاتصال والانفتاح معاييرنا المعتمدة لنوع الذكاء الاصطناعي الذي من شأنه تحسين الحياة على نحو أفضل وملموس”. ومن جانبه، قال جينز هيثيكر، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة ميسي برلين، والمدير التنفيذي لمعرض إيفا: “لا يقتصر الأمر على تحسين ما نقوم به الآن، وإنما إجراء تحوّل نوعي في أسلوبنا في الحياة والتفكير. نحن محظوظون بعودة إل جي لمناقشة إحدى أكثر التطورات أهمية في تقنية المستهلك. ويُبدي جمهور إيفا اهتمامًا كبيرًا بكافة الابتكارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي؛ ومن الضروري إطلاعهم على ما هم مقبلون عليه في المستقبل على لسان إحدى أقوى الشركات المناصرة للذكاء الاصطناعي”.

وسيتمكن زوار جناح إل جي في القاعة رقم 18 في ميسي برلين هذا الأسبوع من اختبار تطبيقات الذكاء الاصطناعي الأكثر تطورًا للمستهلكين من إل جي في LG ThinQ Home، المصممة مع مجموعة من حلول نمط الحياة الذكية والمتصلة لتحقيق غدٍ أفضل.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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