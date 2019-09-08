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"تداول" تعلن تعليمات جديدة لمصدري الأوراق المالية وصناديق الاستثمار

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"تداول" تعلن تعليمات جديدة لمصدري الأوراق المالية وصناديق الاستثمار "تداول" تعلن تعليمات جديدة لمصدري الأوراق المالية وصناديق الاستثمار

الرياض – مباشر: أطلقت شركة السوق المالية - تداول الشهادة المهنية للإفصاح عن المعلومات لمصدري الأوراق المالية وصناديق الاستثمار في السوق المالية.

وقالت "تداول"، في بيان لها اليوم الأحد، إن هذا القرار جاء سعياً منها لتحسين جودة الإفصاحات، وذلك بحسب قواعد الإدراج واللوائح ذات العلاقة والتعليمات الخاصة بإعلانات الشركات وإعلانات الصناديق الاستثمارية، ولتحقيق أفضل معايير الشفافية ورفع مستوى المهارات اللازمة لمسؤولي الافصاح بما يحقق قيمة مضافة للمصدرين والمستثمرين.

وأضافت "تداول"، أن الشهادة إلزامية على جميع مسؤولي الإفصاح لمصدري الأوراق المالية وصناديق الاستثمار ابتداء من 1 يناير/ كانون الثاني 2021، علماً بأنه سيتم إتاحة المادة التعليمية والتسجيل في الاختبار اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 8 سبتمبر/ أيلول الجاري من خلال الأكاديمية المالية.

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مباشر (اقتصاد)

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