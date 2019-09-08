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تداول تطلق الشهادة المهنية للإفصاح عن المعلومات لمصدري الأوراق المالية وصناديق الاستثمار في السوق المالية السعودية

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تداول تطلق الشهادة المهنية للإفصاح عن المعلومات لمصدري الأوراق المالية وصناديق الاستثمار في السوق المالية السعودية تداول تطلق الشهادة المهنية للإفصاح عن المعلومات لمصدري الأوراق المالية وصناديق الاستثمار في السوق المالية السعودية

سعياً من شركة السوق المالية (تداول) إلى تحسين جودة الإفصاحات وذلك بحسب قواعد الإدراج واللوائح ذات العلاقة والتعليمات الخاصة بإعلانات الشركات وإعلانات الصناديق الاستثمارية ولتحقيق أفضل معايير الشفافية ورفع مستوى المهارات اللازمة لمسؤولي الافصاح بما يحقق قيمة مضافة للمصدرين والمستثمرين، يسر تداول الإعلان عن إطلاق الشهادة المهنية للإفصاح عن المعلومات لمصدري الأوراق المالية وصناديق الاستثمار في السوق المالية السعودية.

هذا وستكون الشهادة إلزامية على جميع مسؤولي الافصاح لمصدري الأوراق المالية وصناديق الاستثمار ابتداءً من تاريخ 17/05/1442هـ الموافق 01/01/2021م، علماً بأنه سيتم إتاحة المادة التعليمية والتسجيل في الاختبار اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ 09/01/1441 هـ الموافق 08/09/2019م من خلال الأكاديمية المالية.

ولمعرفة المزيد حول طبيعة الاختبار والمادة التعليمية وللراغبين بالتسجيل في الاختبار ، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني للأكاديمية المالية بالضغط هنا.

مباشر (اقتصاد)

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