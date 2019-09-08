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قوات التحالف الدولي تختطف 4 مدنيين في ريف دير الزور السورية

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قوات التحالف الدولي تختطف 4 مدنيين في ريف دير الزور السورية قوات التحالف الدولي تختطف 4 مدنيين في ريف دير الزور السورية

ذكرت مصادر أهلية أن قوات من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة من خارج مجلس الأمن اقتحمت بالعربات المصفحة قرية الكسار التابعة لناحية البصيرة بريف ديرالزور الشمالي وقامت باختطاف أربعة مدنيين من عائلة واحدة من أهالي القرية.

ولفتت المصادر إلى أن اقتحام قوات التحالف بدأ بإطلاق نار كثيف لترهيب الأهالي قبل اقتحام أحد المنازل واختطاف المدنيين الأربعة واقتيادهم إلى جهة مجهولة، كما نقلت وكالة "سانا".

ونقلت الوكالة إلى أنه "بالتوازي تقوم ميليشيا "قسد" المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكية بعمليات اقتحام واختطاف تطول المدنيين في عشرات القرى والبلدات بأرياف دير الزور والحسكة والرقة تحت ذرائع مختلفة لترهيب الأهالي كان آخرها أمس حيث أقدمت عناصر الميليشيا على اعتقال شابين في حي المشلب في مدينة الرقة لأسباب مجهولة".

وأضافت الوكالة أن "ميليشيا قسد اعتقلت أمس الأول نحو 25 شابا من أحياء الصالحية والباعر ودوار البانوراما وغويران بمدينة الحسكة بتهم جاهزة بزعم التخابر لصالح تنظيم داعش الإرهابي كما قامت بمصادرة نحو 14 منزلا من منازل الأهالي في بلدة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي ومنحتها لعناصر ميليشياتها".

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