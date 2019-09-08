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وزير الخارجية المصري إلى الخرطوم للقاء رئيسي "السيادي" و"الوزراء"

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© AP Photo / Hussein Malla

القاهرة - سبوتنيك. وقالت الخارجية في بيان، اليوم الأحد، إن شكري يتوجه للخرطوم "لإجراء مباحثات ثنائية مع الجانب السوداني يوم غد 9 أيلول/سبتمبر/أيلول الجاري في إطار تدعيم العلاقات الأزلية بين البلدين الشقيقين، لا سيما مع نجاح السودان في المُضي قُدماً في ترتيبات المرحلة الانتقالية، والإعلان عن تشكيل السودانية الجديدة وفقاً للوثيقة الدستورية المُوقّعة في 17 أغسطس/ آب الماضي، وكذا إنهاء تعليق عضوية السودان داخل الاتحاد الأفريقي".

وأضافت الخارجية "من المُقرر أن تشمل زيارة الوزير شكري إلى الخرطوم عقد عدد من اللقاءات الهامة مع كلٍ من الفريق أول ركن عبد الفتاح برهان رئيس المجلس السيادي السوداني، والدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، فضلاً عن السيدة أسماء عبد الله وزيرة الخارجية السودانية".

وأوضح المتحدث باسم الخارجية أحمد حافظ "الزيارة تحظى بأهمية خاصة باعتبارها تؤسِّس لمرحلة جديدة من التعاون بين البلدين خلال المرحلة الانتقالية في السودان، وتُسهم في الوقوف على أوجه التضامن والدعم المصري في مواجهة تحديات تلك المرحلة من منطلق الروابط الأخوية والمصالح المشتركة بين البلدين".

ولفتت الخارجية إلى أن الزيارة تُمثل "فرصة لمواصلة التشاور والتنسيق بين الجانبين حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك".

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