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إعلان تصحيحي من شركة أسمنت ينبع بخصوص توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الاول لعام 2019م ومن رصيد الابراح المبقاه

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إعلان تصحيحي من شركة أسمنت ينبع بخصوص توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الاول لعام 2019م ومن رصيد الابراح المبقاه إعلان تصحيحي من شركة أسمنت ينبع بخصوص توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الاول لعام 2019م ومن رصيد الابراح المبقاه
بند توضيح تاريخ الاعلان المنشور مسبقاً على موقع السوق المالية (تداول) المراد تصحيحه 1440-12-05 الموافق 2019-08-06 البيان الخاطئ في الاعلان السابق على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق 30 اكتوبر 2019م والمقيدين في سجل المساهمين المصدر لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. تصحيح الخطأ على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق 03 اكتوبر 2019م والمقيدين في سجل المساهمين المصدر لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

مباشر (اقتصاد)

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