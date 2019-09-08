تعلن شركة سبكيم عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة

أولا: شروط الترشيح:

مراعاة سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة والمعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة العادية في 19/12/2017م(مرفق).

1- القيادة: - وذلك بأن يتمتع بمهارات قيادية تؤهله لمنح الصلاحيات بما يؤدي إلى تحفيز الأداء وتطبيق أفضل الممارسات في مجال الإدارة الفعالة والتقيد بالقيم والأخلاق المهنية.

2- الكفاءة: - وذلك بأن تتوافر فيه المؤهلات العلمية، والمهارات المهنية والشخصية المناسبة ومستوى التدريب والخبرات العملية ذات الصلة بأنشطة الشركة الحالية والمستقبلية وبالإدارة والاقتصاد والمحاسبة.

3- التوجيه: - وذلك بأن تتوافر فيه القدرات الفنية، والقيادية، والإدارية والسرعة على اتخاذ القرار، واستيعاب المتطلبات الفنية المتعلقة بسير العمل، وأن يكون قادراً على التوجيه الاستراتيجي والتخطيط والرؤية المستقبلية الواضحة.

4- المعرفة المالية: - وذلك بأن يكون قادراً على قراءة البيانات والتقارير المالية وفهمهما.

5- اللياقة الصحية: - وذلك بأن لا يكون لديه مانع صحي يعوقه عن ممارسة مهامه واختصاصاته.

6- أن لا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة او تمت ادانته لقيامه بسلوك مخالف في الاسواق المالية أو الاعمال التجارية.

7- عند تقدم المرشح لعضوية مجلس الإدارة، يجب أن لا تزيد عدد عضوياته في مجالس إدارة الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية عن أربع شركات.

8- أن يلتزم المرشح لعضوية المجلس بمبادئ الصدق والأمانة والولاء والعناية والاهتمام بمصالح الشركة والمساهمين وتقديمها على مصلحته الشخصية.

ثانياً: متطلبات الترشيح

• السيرة الذاتية والمؤهلات والخبرات العلمية السابقة والحالية.

• تعبئة نموذج السيرة الذاتية للمرشح لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة رقم (3) الخاص بهيئة السوق المالية ويمكن الحصول عليه من الموقع الالكتروني لهيئة السوق المالية https://cma.org.sa/RulesRegulations/FormsSite/Pages/default.aspx (مرفق).

• يجب على المرشح توضيح صفة العضوية (عضو تنفيذي، عضو غير تنفيذي او عضو مستقل).

• يجب على المرشح توضيح طبيعة العضوية، أي ما إذا كان مترشحاً بصفته الشخصية أم أنه ممثل عن شخص اعتباري.

• أن يفصح المرشح عن أي من حالات تعارض المصالح التي تشمل:

أ‌. وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة

ب‌. اشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.

• ان يرفق مع طلب الترشيح صورة واضحة من بطاقة الهوية الوطنية وسجل الاسرة للأفراد والسجل التجاري للشركات والمؤسسات وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح

• يجب على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة بيان عدد وتاريخ مجالس إدارات الشركات التي تولى عضويتها.

• بيان بالشركات المساهمة التي لا يزال يتولى عضويتها.