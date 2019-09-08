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مسح.. السعودية تنتج 44.2 طن من الذهب آخر 6 سنوات

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مسح.. السعودية تنتج 44.2 طن من الذهب آخر 6 سنوات مسح.. السعودية تنتج 44.2 طن من الذهب آخر 6 سنوات

>> إنتاج الفضة يرتفع 13.6% خلال 2018.. والنحاس يقفز 251.9%.. والزنك 92.6%

من: السيد جمال

الرياض – مباشر: حققت المملكة العربية طفرة في إنتاج المعادن خلال العام 2018؛ ولا سيما الذهب والنحاس والزنك، وسجل الذهب 44.22 ألف كجم (44.2 طنا) في آخر 6 سنوات.

وقفز إنتاج المملكة من الذهب خلال العام الماضي، وفقا للتقرير السنوي الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي- ساما وبحسب بيانات وكالة وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية للثروة المعدنية، بنسبة 25.9 بالمائة مقارنة بالعام 2017، بزيادة تعادل 2.57 ألف كجم (2.57 طنا).

وارتفع إنتاج السعودية من الذهب، بحسب البيانات التقديرية للوكالة، إلى 12.905 ألف كجم (12.9 طن) خلال عام 2018، مقارنة بإنتاجها في العام السابق بواقع 10.33 ألف كجم (10.33 طن).

وذكر تقرير دولي، نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، أن مخزون السعودية من الذهب سجل خلال الربع الثالث من العام الماضي 323.1 طن، لتحتل المرتبة الـ16 عالمياً، ما يمثل 2.4 بالمائة من إجمالي احتياطي المملكة.

ويعد إنتاج المملكة من الذهب في العام الماضي هو الأعلى في الفترة الأخيرة؛ حيث بلغ في العام 2016 نحو 6.95 ألف كجم (6.95 طن)، و5.09 ألف كجم (5.09 طن) في العام 2015.

وبلغ حجم الإنتاج 4.79 ألف كجم (4.79 طن) في العام 2014، و4.16 ألف كجم (4.16 ألف طن) في 2013، ليصل إجمالي ما أنتجته السعودية من الذهب 44.22 ألف كجم (44.2 طن) في آخر 6 سنوات (من 2013-2018).

وقالت وزارة الطاقة السعودية، في أبريل/ نيسان 2019، إن خام الذهب ينتشر في المملكة ضمن صخور الدرع العربي ويغطي ما يزيد عن 600 ألف كلم2، مبينة أنه تم اكتشاف ما يقارب 1000 مكمن للذهب في المملكة.

ودشن أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، خلال شهر أبريل/ نيسان من عام 2017، منجم ومصنع الدويحي للذهب، أكبر المناجم في السعودية، التابع لشركة التعدين العربية السعودية- معادن.

إنتاج الفضة

وعلى مستوى إنتاج الفضة، رفعت السعودية إنتاجها في العام الماضي 13.6 بالمائة على أساس سنوي، ليرتفع إلى 5.76 ألف كجم (5.67 طن)، مقارنة بحجم الإنتاج في العام السابق بواقع 5.07 ألف كجم (5.07 طن).

وبلغ إجمالي إنتاج السعودية من الفضة في السنوات الـ 6 الأخيرة 29.49 ألف كجم (29.49 طن).

النحاس

وقفز إنتاج المملكة من النحاس بنسبة 250.86 بالمائة خلال عام 2018 مقارنة بالعام السابق، بزيادة وصلت إلى 168.32 ألف كجم (168.32 طن).

ووصل إجمالي إنتاج السعودية من النحاس إلى 235.42 ألف كجم (235.42 طن) في العام الماضي، مقارنة بـ 67.1 ألف كجم (67.1 طن) بالعام 2017.

وخلال السنوات الـ6 الماضة في الفترة من 2013- 2018 بلغ إجمالي إنتاج المملكة من النحاس 533.22 ألف كجم (533.22 طن)، استحوذ العام الماضي على 44.15 بالمائة منها.

وبالنسبة لإنتاج المملكة من الزنك، سجل نموا ملحوظا في العام 2018 بنسبة 92.55 بالمائة؛ ليصل إلى 41.95 ألف كجم (41.95 طن)، مقابل 21.79 ألف كجم (21.79 طن) بالعام 2017، بزيادة 20.16 ألف كجم (20.16 طن).

وأصدرت السعودية تراخيصا لإنشاء 419 مصنعاً جديداً في العام 2018 بقيمة تمويل إجمالية بلغت 14.3 مليار ريال، توفر فرص عمل تزيد عن 24.4 ألف موظف وعامل.

وتم إصدار 67 ترخيصاً لصناعة المعادن المشكلة (باستثناء الآلات والمعدات) في العام الماضي، بإجمالي تمويل بلغ 948 مليون ريال، وصدر 65 ترخيصا لصناعة المنتجات الغذائية بتمويل بلغ 1.8 مليار ريال.

وارتفع العدد الإجمالي التراكمي للمصانع القائمة بالمملكة المرخصة من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية حينها في نهاية العاك 2018 ليصل إلى 8.44 ألف مصنعا، توظف 615.7 ألف موظف وعامل.

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