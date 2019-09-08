أخبار عاجلة

ستاد مصر| الاستوديو التحليلي لمباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر - 8 سبتمبر 2019|الحلقة كاملة -
معرض IFA 2019.. شبكات الجيل الخامس 5G تحتل الصدارة  -
حلمي طولان: المنافسة ستنحصر بين الأهلي والزمالك في الموسم الجديد -
ردود أفعال جماهير الزمالك عقب الفوز بكأس مصر -
تعليق أحمد شوبير وحلمي طولان على أداء عبد الله السعيد أمام الزمالك -
الكاتب الصحفي جاسر الجاسر: الجماعات الإرهابية لايمكن أن تتحول إلى كيان سياسي -
لقاء خاص مع أيمن عبد العزيز عقب تتويج الزمالك ببطولة كأس مصر -
مساء dmc - م.أشرف فرج وكيل أول وزارة البترول يكشف عن خطة مصر للبحث عن البترول والغاز -
حلمي طولان: وجود شيكابالا ساهم في تألق حمدي النقاز -
بعد استنئاف محادثات التهدئة .... الجيش اليمني يصد هجوما لـ"أنصار الله" شرق الحديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

مقتل مسلح من قوات المجلس الانتقالي في أبين جنوبي اليمن

Google+ Print
مقتل مسلح من قوات المجلس الانتقالي في أبين جنوبي اليمن مقتل مسلح من قوات المجلس الانتقالي في أبين جنوبي اليمن

القاهرة–سبوتنيك. وأبلغ مصدر في السلطة المحلية بالمحافظة، وكالة "سبوتنيك"، بأن "عناصر يعتقد أنها من تنظيم القاعدة، أطلقوا النار على الجندي في قوات الحزام الأمني الخضر عبدالله الكادح، أمام المستشفى العام في مديرية الوضيع (مسقط رأس الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي) شمال شرقي أبين.

وأضاف أن تلك العناصر "استولت على سلاح القتيل".

وكانت عناصر تابعة لـ"القاعدة" فجرت، الأربعاء الماضي، معسكرا لقوات الحزام الأمني التابع للمجلس الانتقالي في جبل عكد شرق مديرية لودر شمال شرقي أبين.

وتشهد المديريات الوسطى في محافظة أبين نشاطا لتنظيم القاعدة (الإرهابي المحظور في وعدد كبير من الدول)، وتشن عناصره بين حين وآخر عمليات وهجمات إرهابية على مواقع الجيش والأمن تخلف ضحايا من العسكريين، ما دفع القوات اليمنية إلى تنفيذ حملات عسكرية على أوكار التنظيم الإرهابي.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
عودة 4 أطفال من عائلات داعش إلى روسيا

عودة 4 أطفال من عائلات داعش إلى روسيا

روسيا تتهم جوجل وفيسبوك بالسماح بنشر دعاية سياسية خلال انتخابات محلية

روسيا تتهم جوجل وفيسبوك بالسماح بنشر دعاية سياسية خلال انتخابات محلية

روسيا وأوكرانيا.. إتمام تبادل المعتقلين

روسيا وأوكرانيا.. إتمام تبادل المعتقلين

يوم الانتخابات الموحد في روسيا

يوم الانتخابات الموحد في روسيا