4 أحداث اقتصادية منتظرة في الأسواق العالمية هذا الأسبوع

من: نهى النحاس

مباشر: ينتظر المستثمرون في الأسواق العالمية أسبوعا دسما بالأحداث الاقتصادية، حيث يعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماع سياسته النقدية، وتكشف شركة "آبل" عن أحدث إصداراتها، إلى جانب كشف "أوبك" عن تقرير الإنتاج الشهري.

اجتماع المركزي الأوروبي

يعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماع سياسته النقدية يوم الخميس، وسط توقعات أن يتخذ قرارات حاسمة بشأن سياسته النقدية.

وتشير التوقعات إلى أن المركزي الأوروبي حتى في حالة عدم اتخاذه قرار بخفض معدل الفائدة، فإنه قد يعلن تبنيه لبرنامج تيسير نقدي أو خطوات في هذا الاتجاه.

وتأتي تلك التوقعات وسط تباطؤ النمو الاقتصادي داخل منطقة اليورو في الربع الثاني، واستمرار تراجع معدل التضخم دون مستهدف البنك المركزي.

بيانات اقتصادية

تكشف الولايات المتحدة عن بيانات اقتصادية هامة على مدار الأسبوع الجاري.

وفي يوم الخميس من المقرر أن يتم إعلان بيانات التضخم في الولايات المتحدة عن شهر أغسطس/آب الماضي.

وتشير التوقعات إلى أن معدل التضخم لدى أكبر اقتصاد في العالم سجل مستوى 0.1 بالمائة في الشهر الماضي، مقابل مستوى 0.3 بالمائة في يوليو/تموز الماضي.

أما في يوم الجمعة فمن المقرر أن تعلن الولايات المتحدة بيانات مبيعات التجزئة عن الشهر الماضي، وسط توقعات أن تكون ارتفعت بنحو 0.2 بالمائة، مقابل مستوى 0.7 بالمائة في يوليو/تموز الماضي.

تقرير أوبك

تكشف منظمة أوبك يوم الأربعاء المقبل عن تقرير الإنتاج الشهري لديها عن أغسطس/آب الماضي.

ووفقاً لمسح صادر عن "ستاندرد آند بورز بلاتس" فإن إنتاج أوبك سجل تراجعاً بمقدار 50 ألف برميل يومياً في الشهر الماضي عند مستوى 29.93 مليون برميل يومياً.

ويشير المسح إلى أن التزام أوبك باتفاق خفض الإنتاج تراجع عند مستوى 103 بالمائة في الشهر الماضي، من مستوى 117 بالمائة في يوليو/تموز.

إطلاق "آبل" هاتفها الجديد

تنظم شركة "آبل" فعالية للكشف عن أحدث إصداراتها من هاتفها "الآيفون" يوم الثلاثاء.

وتعتمد شركة "آبل" على هاتف "آيفون" في تحقيق الربحية، حيث تساهم مبيعات الهاتف بنحو نصف الإيرادات على مدار الفصول الماضية.

ومن المتوقع أن تقدم "آبل" خلال الفعالية تحديثات هواتف "آيفون إكس.إس" و"إكس.إس ماكس"، والطراز الجديد من هاتفها الذكي منخفض السعر.