شركة أبحاث تبدأ تغطية قطاع الرعاية الصحية بالسعودية..وتوصي بشراء سهمين

>> تتوقع نمو قطاع الرعاية الصحية بالسعودية 11% خلال 5 سنوات نتيجة 4 عوامل

الرياض – مباشر: بدأت بحوث بلتون المالية تغطية 5 شركات بقطاع الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية.

وأوصت شركة الأبحاث، في تقرير اطلع "مباشر" على نسخة منه اليوم الأحد، بشراء سهمي مستشفى "المواساة" والشرق الأوسط للرعاية الصحية "المستشفى السعودي الألماني"، والاحتفاظ بأسهم مستشفيات "رعاية" و"دلة" و"الحمادي".

وأوصت بلتون، لسهم شركة مستشفى "المواساة" والشرق الأوسط للرعاية الصحية "المستشفى السعودي الألماني" بالشراء، محددة القيمة العادلة لكل منها عند 102.70 ريال و34.10 ريال على التوالي، علماً بأن السعر الحالي لهما 83.10 ريال و25.35 ريال على الترتيب.

وتضمنت التوصية لأسهم شركات مستشفيات "رعاية" و"دلة" و"الحمادي" الحياد.

وبلغت القيمة العادلة لسهم شركة "رعاية" 57.10 ريال مقارنة بـالسعر الحالي 50.70 ريال، و55.40 ريال لـ"دله" علماً بأن سعر السهم الحالي 49.25 ريال، وأخيراً 25.10 ريال كقيمة عادلة لسهم "الحمادي" مقارنة بـسعره الحالي عند 22.12 ريال.

وقالت بلتون، إن نظرتها للقطاع إيجابية؛ في ضوء الاتجاهات الحالية لتعافي السوق، والطبيعة الجغرافية المواتية للمملكة من حيث النمو السريع لعدد السكان بنحو 2.2 بالمائة سنوياً، فضلاً عن الجهود الحكومية لتمكين القطاع الخاص.

وعلى مستوى الشركات، توقعت بلتون، أن تشهد إيراداتها نمواً مما سينعكس في نمو أرباحها، ويرجع في الأساس إلى زيادات الطاقة الاستيعابية.

وتوقعت شركة الأبحاث، أن يستعيد قطاع الرعاية الصحية السعودي الوتيرة الطبيعية لنموه بعد المتغيرات الصعبة التي شهدتها المملكة خلال العامين الماضيين، وأن يشهد القطاع مرحلة من التعافي بعد فترة الانكماش التي شهدها السوق نتيجة خروج المغتربين وارتفاع تكاليف المعيشة.

وتوقعت بلتون، نمو القطاع بنسبة 11 بالمائة خلال الفترة من 2019 - 2024؛ نتيجة إضافة 2.2 مليون مواطن إلى برنامج التأمين الصحي التعاوني خلال الفترة ما بين السنوات الثلاثة إلى الأربعة المقبلة، وزيادة عدد المرضى وإضافة طاقات استيعابية جديدة، واستقرار الأسعار، فضلاً عن الخطط التوسعية الحالية والمتوقعة لكافة الشركات تقريباً.

وتوقعت بلتون، أن ينعكس نمو الإيرادات في نمو أقوى لأرباح القطاع، مع نمو سنوي مركب متوقع للأرباح من الأعمال الرئيسية بنحو 19 بالمائة، إلى جانب ارتفاع الهوامش، وأن تشهد "مستشفى السعودي الألماني" أعلى نسبة في زيادة الهوامش يليها مستشفيات "دلة" و"الحمادي" و"المواساة"، ثم مستشفى "رعاية".

وأشارت شركة الأبحاث، إلى أن السوق يشهد تعافياً والحكومة السعودية تدعم القطاع، علماً بأن عدد المغتربين في المملكة ارتفع في الربع الأول من 2019؛ مع زيادة عدد الأشخاص العاملين والأجانب على الأغلب للمرة الأولى بواقع 224 ألفاً بعد 8 أرباع أعوام متوالية من التراجع.

وتخطط الحكومة لتعزيز الاستثمارات الخاصة في القطاع من خلال برنامج التحول الوطني 2020، مما يتفق مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

ويهدف برنامج التحول الوطني لزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتطوير مستشفيات جديدة من خلال شراكة القطاعين العام والخاص، وزيادة تغطية التأمين الطبي من خلال نظام التأمين الصحي التعاوني.

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