بيان مشترك من السعودية والإمارات بشأن التطورات في اليمن

الرياض - مباشر: أصدرت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات العربية المتحدة، بياناً مشتركاً بشأن التطورات السياسية والعسكرية في اليمن.

وأكد البيان الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأحد، أن الدولتين عملتا وبتنسيق وثيق مع مختلف الأطراف اليمنية على متابعة الالتزام بالتهدئة ووقف إطلاق النار والتهيئة لانطلاق الحوار بشكل بناء يساهم في إنهاء الخلاف ومعالجة آثار الأزمة.

وأكد البيان أهمية التوقف بشكل كامل عن القيام بأي تحركات أو نشاطات عسكرية أو القيام بأي ممارسات أو انتهاكات ضد المكونات الأخرى.

كما أكد البيان الصادر من دولتي السعودية والإمارات ضرورة العمل بجدية مع اللجنة المشتركة التي شكلت من التحالف العربي والأطراف التي نشبت بينها الفتنة.

على ذات الصعيد، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، إن المملكة العربية السعودية تقود التحالف العربي بكل حنكة واقتدار.

وغرد أنور محمد قرقاش، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أمس السبت بأنه تقود المملكة العربية السعودية الشقيقة التحالف العربي بكل صبر وحنكة واقتدار، واستجابة الإمارات إلى دعوة الحزم وطدت شراكة إقليمية راسخة وخيرة.

وتابع قرقاش: "التحديات المشتركة التي تواجهنا في أيدي سعودية أمينة، ونقف معها في دعوتها للحوار كما وقفنا معها في دعوتها للحسم".

وصرح وزير الدولة الإماراتية للشؤون الخارجية، في وقت سابق بأنه يتطلع بثقة وتفاؤل إلى نجاح اجتماع جدة بين حكومة اليمن الشقيق والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وأكد قرقاش أن التحالف بقيادة السعودية ضروري لاستعادة الأمن في اليمن.

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