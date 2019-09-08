بروفايل.. رئيس مجموعة الزامل نائباً لوزير الصناعة السعودي

الرياض- مباشر: أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمرا ملكياً اليوم الأحد، بتعيين أسامة بن عبدالعزيز الزامل نائباً لوزير الصناعة والثروة المعدنية بالمرتبة الممتازة.

ويأتي تعيين رجل الأعمال ورئيس إحدى القلاع الصناعية السعودية- مجموعة الزامل القابضة- أسامة الزامل، في منصب نائب وزير الصناعة، بعد أيام من صدور أمراً ملكياً، بفصل حقيبة وزارة الصناعة والثروة المعدنية من وزارة الطاقة، وتعيين بندر إبراهيم عبدالله الخريف وزيرا للصناعة والثروة المعدنية.

وتستهدف الوزارة العمل لتكون الصناعة الخيار الأول للمستثمر لأثرها الإيجابي والمستدام على التنمية وتوليد الفرص الوظيفية للشباب السعودي بشكل مباشر وغير مباشر.

ويرأس الزامل حاليا أيضا مجلس إدارة شركة تطوير الصناعات السعودية.

ومجموعة الزامل القابضة هي شركة استثمارية عائلية لها مصالح واستثمارات ضخمة ومتنوعة حول العالم، ويعمل بها ما يزيد عن 21 ألف من المهنيين والمحترفين في أكثر من 60 قطاعاً في المرافق التصنيعية والخدمات المتنوعة للمجموعة المنتشرة في 60 دولة حول العالم.

وحصل الزامل على درجة ماجستير إدارة أعمال من جامعة هيوستن الولايات المتحدة الأمريكية 1998م.

كما حصل على بكالوريوس هندسة نظم من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن تخصص هندسة صناعية وبحوث العمليات 1995م.

كما يشغل رئاسة اللجنة الوطنية الصناعية في مجلس الغرف السعودية، وعضو مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي، ورئيس لجنة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض.

ويشغل الزامل عضوية مجلس إدارة كل من شركة الزامل ألبا، وشركة "بيشوف وكلاين"، وشركة اليمامة للطوب الأحمر والمنتجات الفخارية.

وكان الزامل عضوا في مجلس إدارة شركة الصحراء للبتروكيماويات، ورئيسا لمجلس إدارة شركة الزامل للصناعات الكيماوية والبلاستيكية بين عامي 2013 و 2017، وتقلد العديد من المناصب في مجموعة الزامل القابضة، ومنها نائب رئيس بين عامي 2014 و 2018 ، ونائب رئيس تطوير الأعمال بين عامي 2013 و 2017، ومدير عام قسم تطوير الأعمال بين عامي 2004 و 2011، والمدير الإقليمي للشركة بين عامي 2000 و 2003.

كما شغل الزامل منصب عضو لجنة تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في الغرفة التجارة الصناعية بالرياض، وعضوية اللجنة الفرعية للصناعات البلاستيكية والكيميائية، وعضوية اللجنة الصناعية بغرفة الرياض (1425 هـ – 1437 هـ)، وعضوية لجنة الشركات العائلية (1434 هـ 1437 هـ)، وعضوية لجنة العلاقات الدولية في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض.

وعمل مديرا عاما لشركة "هاي تك" بين عامي 200 و 2003، وباحثا في غدارة السوق ومحللاً للتنمية وتطوير الأعمال في الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" بين عامي 1998 و 2000.

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