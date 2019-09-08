للمرة الأولى منذ 7 أشهر ... مساعدات إنسانية لمخيم الركبان

جى بي سي نيوز :- أعلنت الأمم المتحدة إرسال مساعدات إنسانية الجمعة، إلى مخيم الركبان للنازحين في سوريا قرب الحدود الأردنية، وذلك للمرة الأولى منذ شباط/فبراير الماضي.

وكان مخيم الركبان يؤوي نحو 40 ألف شخص يعيشون في فقر مدقع، إلا أن أكثر من نصف قاطنيه غادروه في الأشهر الأخيرة، وفقًا للأمم المتحدة، وذلك بعدما فتحت السلطات السورية وحليفتها روسيا ممرات لتشجيع النازحين على الوصول إلى المناطق التي تسيطر عليها دمشق.

وتقدر الأمم المتحدة أن نحو 15 ألف شخص لا يزالون في المخيم، الواقع قرب قاعدة التنف التابعة للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة "تنظيم الدولة" الإرهابي المعروف بـ "داعش".

وذكر المتحدث باسم الأمم المتحدة هيدن هالدرسون، لوكالة فرانس برس، أن الأمم المتحدة بالتنسيق مع منظمة الهلال الأحمر السوري ستوزع المساعدات الغذائية على 15 ألف شخص خلال خمسة أيام.

وأوضح المتحدث أن "الوضع الإنساني في الركبان لا يزال حرجاً والغذاء هو أولوية ضرورية"، مشيرا إلى أن المساعدات من شأنها توفير احتياجات النازحين لمدة 30 يوما.

وقال أبو أحمد الدرباس خالدي وهو رئيس مجلس مدني تابع للمعارضة في المخيم "دخلت القافلة المخيم وتم توزيع المساعدات على مئات العائلات" الجمعة.

وتلي عملية نقل المواد الغذائية وتوزيعها "عمليات المغادرة بمساعدة" في وقت لاحق من أيلول/سبتمبر، وذلك تماشيا مع الخطة التي وضعتها الأمم المتحدة، والتي أعلنت بموجبها أنها ستسهل إجلاء المدنيين الذين لا يزالون في المخيم.

وتسعى عمّان إلى جانب موسكو وواشنطن إلى تفكيك المخيم وعودة قاطنيه إلى قراهم وبلداتهم. والأردن يستضيف 1.3 مليون لاجئ سوري وفقا لأرقام حكومية.

وقال هالدرسون إن عمليات المغادرة ستشمل "ما بين أربعة إلى ستة ألاف شخص يرغبون في مغادرة الركبان".

وقامت الأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري، الشهر الماضي، بإرسال بعثة لتحديد عدد من تبقى داخل المخيم وعدد الراغبين في مغادرته.

وأكد نحو 47% من سكان المخيم بعد استطلاع آرائهم أنهم يرغبون في البقاء لأسباب بينها "مخاوف أمنية" و"مخاوف من الاعتقال".

وذكرت جماعات حقوقية أن المدنيين الذين عادوا إلى مناطق تسيطر عليها الحكومة السورية واجهوا الاعتقال والتجنيد.

ومنذ أقيم المخيم في العام 2014، فإن الظروف المعيشية داخل مخيم الركبان تزداد سوءاً. فكثيرون من المقيمين فيه يعيشون على وجبة واحدة بسيطة يوميا عادة ما تتألف من الخبز وزيت الزيتون أو اللبن، بحسب أحد السكان.

ودخلت آخر قافلة مساعدات إنسانية إلى المخيم في السادس من شباط/فبراير 2019 مؤلفة من 133 شاحنة، ووزعت الغذاء والملابس ومستلزمات الرعاية الصحية والإمدادات الطبية على سكان المخيم ، وفق وكالة الانباء الفرنسية .

وسبقتها قافلة أخرى في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 أتت من دمشق، بعد انقطاع استمر عشرة أشهر.

وتعيش سوريا نزاعا مستمرا تسبب في مقتل أكثر من 370 ألف شخص ونزوح نصف السكان داخل وخارج البلاد، ودمار في البنى التحتية.