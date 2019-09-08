"باتك" يقفز بأكبر وتيرة يومية في 8 أشهر

الرياض- مباشر: سجل سهم "باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية" (باتك)، قفزة خلال تعاملات اليوم الأحد، وذلك بعد الإعلان عن قيام شركتها التابعة بتوقيع عقدي إنشاء وتطوير واستثمار وتشغيل مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وبحلول الساعة 12:40 بتوقيت الرياض، سجل السهم قفزة بأكبر وتيرة يومية منذ شهر يناير / كانون الثاني الماضي، ليصعد لمستوى 31 ريال وهو أعلى مستوى للسهم منذ 4 أغسطس/ آب الماضي بنسبة 7.83 بالمائة ليضيف الى قيمته 2.25 ريال.

وجرى التعامل على 719.111 ألف سهم وبقيمة 22.3 مليون ريال موزعين على 1.167 ألف صفقة.

و أعلنت شركة "باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية" اليوم الأحد عن قيام شركة "الموقف السريع لخدمات السيارات" التي تمتلك فيها شركة "أمنكو" - التابعة لباتك - ما نسبته 40 بالمائة من إجمالي حصص الملاك يوم الخميس الماضي، بتوقيع عقدي إنشاء وتطوير واستثمار وتشغيل مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأوضحت الشركة في بيان نشر على "تداول" يوم الأحد، أن قيمة العقدين الإجمالية تبلغ 1.42 مليار ريال، ولمدة إجمالية تبلغ 25 سنة لكل عقد، تشمل فترة التجهيز والإنشاء (15 شهراً) تعادل 5 بالمائة من مدة العقد وهي فترة زمنية من أصل مدة العقد غير مدفوعة الإيجار.

تضمن العقد الأول يتضمن إنشاء وتطوير واستثمار وتشغيل مواقف سيارات متعددة الأدوار ومواقف ذكية في مدينة الدمام بقيمة إجمالية تبلغ 470.5 مليون ريال، كما أشارت الشركة إلى أن العقد الثاني يتضمن إنشاء وتطوير واستثمار وتشغيل مواقف سيارات متعددة الأدوار ومواقف ذكية بمدينة الظهران والخبر بقيمة إجمالية تبلغ 772.6 مليون ريال

وفي تلك الأثناء تصدر قطاع النقل الارتفاعات بنحو 2.54 بالمائة من خلال صعود كافة أسهمه بصدارة من سهم "باتك" ، بإجمالي سيولة قدرها 77.96 مليون ريال.

وحقق أداء السوق ارتفاعاً هامشياً بنحو 0.06 بالمائة الى مستوى 8059.34 نقطة ليضيف الى رصيده 4.79 نقطة.

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